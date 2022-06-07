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Йоканович не ведет переговоры с «Динамо»

Александар Радосавлевич, агент сербского тренера Славиши Йокановича, опроверг информацию о переговорах с «Динамо».

«Мы не ведем переговоры с «Динамо». Сейчас мы общаемся с зарубежными клубами. Я не хочу создавать беспорядок в данный момент.

Здесь нечего обсуждать. Мы не контактируем ни с одним российским клубом», – сообщил агент.

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Источник: Sport24

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