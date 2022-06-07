Йоканович не ведет переговоры с «Динамо»

Александар Радосавлевич, агент сербского тренера Славиши Йокановича, опроверг информацию о переговорах с «Динамо».
«Мы не ведем переговоры с «Динамо». Сейчас мы общаемся с зарубежными клубами. Я не хочу создавать беспорядок в данный момент.
Здесь нечего обсуждать. Мы не контактируем ни с одним российским клубом», – сообщил агент.
- Йокановича в 2018 году рассматривал «Челси».
- Ранее «Динамо» контактировало с экс-тренером «Локомотива» Марко Николичем.
- «Динамо» по окончании сезона покинул главный тренер Сандро Шварц.
Источник: Sport24