Йоканович не ведет переговоры с «Динамо»

Александар Радосавлевич, агент сербского тренера Славиши Йокановича, опроверг информацию о переговорах с «Динамо».

«Мы не ведем переговоры с «Динамо». Сейчас мы общаемся с зарубежными клубами. Я не хочу создавать беспорядок в данный момент.

Здесь нечего обсуждать. Мы не контактируем ни с одним российским клубом», – сообщил агент.