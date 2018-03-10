Daily Mail: Конте в «Челси» может сменить Йоканович

Следующим главным тренером английского «Челси» может стать балканский специалист Славиша Йоканович, ныне работающий в лондонском «Фулхэме». «Дачники», напомним, выступают в Чемпионшипе.

Йоканович выступал за синих в период с 2000 по 2002 годы, когда был футболистом.

Высшее достижение в тренерской карьере серба – победа в чемпионате Сербии с «Партизаном».