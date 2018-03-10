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    Daily Mail: Конте в «Челси» может сменить Йоканович

    Следующим главным тренером английского «Челси» может стать балканский специалист Славиша Йоканович, ныне работающий в лондонском «Фулхэме». «Дачники», напомним, выступают в Чемпионшипе.

    Йоканович выступал за синих в период с 2000 по 2002 годы, когда был футболистом.

    Высшее достижение в тренерской карьере серба – победа в чемпионате Сербии с «Партизаном».

    Источник: Daily Mail

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    10.03.2018 01:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 марта 2018, 09:26

      Не вижу смысла выгонять Конте. Он поднял Челси на старый уровень, может не лучших времён, ну так мечтать не вредно - посмотрите на другие клубы: Милан, МЮ и т.д., где там их былая слава. Так что завязывал бы Абрамович выгонять постоянно тренеров, особенно по пункту "разногласия с руководством". Это, на мой взгляд, непрофессионально. Человек даёт результат без всяких трансферов по 100-200 млн.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 марта 2018, 07:30

      Такими деньгами, вот так вот, не рискуют.

      2
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      Рейтинг: +571

      levon_man 10 марта 2018, 04:56

      Интересно будет посмотреть. Сербы всегда славились хорошими тренерами

      1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 10 марта 2018, 02:16

      футболе все возможно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2018, 01:36

      да и пусть!!!!

      -2
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