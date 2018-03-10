Daily Mail: Конте в «Челси» может сменить Йоканович

Не вижу смысла выгонять Конте. Он поднял Челси на старый уровень, может не лучших времён, ну так мечтать не вредно - посмотрите на другие клубы: Милан, МЮ и т.д., где там их былая слава. Так что завязывал бы Абрамович выгонять постоянно тренеров, особенно по пункту "разногласия с руководством". Это, на мой взгляд, непрофессионально. Человек даёт результат без всяких трансферов по 100-200 млн.
Следующим главным тренером английского «Челси» может стать балканский специалист Славиша Йоканович, ныне работающий в лондонском «Фулхэме». «Дачники», напомним, выступают в Чемпионшипе.
Йоканович выступал за синих в период с 2000 по 2002 годы, когда был футболистом.
Высшее достижение в тренерской карьере серба – победа в чемпионате Сербии с «Партизаном».