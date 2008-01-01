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Мостовой – о Федотове в ЦСКА: «Очень спорно. До «Сочи» он чего-нибудь добивался?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Будем судить позже по результатам, насколько хорош Федотов для ЦСКА. Мы видим, что в ЦСКА за последнее время многое поменялось. Здесь тоже очень спорный момент.

Судить будут попозже. Если в отношении самого Федотова, то «Сочи» занял второе место, но что с этого? Еврокубков нет. Он идeт в ЦСКА, потому что это бренд, имеет возможности.

У Федотова есть опыт. Но до «Сочи» он добивался чего-нибудь? Нет. Потому что уровень футболистов был намного ниже», — сказал Мостовой.

  • Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16329

    paracetamol 30 минут назад

    Чего вы все там задрыгалисЬ? Никуда Федотов не идет! Кто из курортного Сочи пойдет в задрыганную Моркву с ее интригами и наездами? Психов НЕТ!

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