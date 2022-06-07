Мостовой – о Федотове в ЦСКА: «Очень спорно. До «Сочи» он чего-нибудь добивался?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Будем судить позже по результатам, насколько хорош Федотов для ЦСКА. Мы видим, что в ЦСКА за последнее время многое поменялось. Здесь тоже очень спорный момент.

Судить будут попозже. Если в отношении самого Федотова, то «Сочи» занял второе место, но что с этого? Еврокубков нет. Он идeт в ЦСКА, потому что это бренд, имеет возможности.

У Федотова есть опыт. Но до «Сочи» он добивался чего-нибудь? Нет. Потому что уровень футболистов был намного ниже», — сказал Мостовой.