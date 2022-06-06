«Аталанта» ищет новый клуб для Миранчука (Il Giorno)

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты» этим летом.
В клубе разочаровались в российском футболисте и хотят найти для него другую команду.
У 26-летнего хавбека есть вариант с переходом в «Болонью» на правах аренды. Также за ситуацией с его будущим следят в Бундеслиге и чемпионате Турции.
- В 2020 году «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
- За 2 сезона игрок провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Контракт между сторонами действует до июня 2024-го.
Источник: Il Giorno