«Аталанта» ищет новый клуб для Миранчука (Il Giorno)

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты» этим летом.

В клубе разочаровались в российском футболисте и хотят найти для него другую команду.

У 26-летнего хавбека есть вариант с переходом в «Болонью» на правах аренды. Также за ситуацией с его будущим следят в Бундеслиге и чемпионате Турции.