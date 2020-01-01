Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?

«Аталанта» ищет новый клуб для Миранчука (Il Giorno)

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты» этим летом.

В клубе разочаровались в российском футболисте и хотят найти для него другую команду.

У 26-летнего хавбека есть вариант с переходом в «Болонью» на правах аренды. Также за ситуацией с его будущим следят в Бундеслиге и чемпионате Турции.

  • В 2020 году «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
  • За 2 сезона игрок провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Контракт между сторонами действует до июня 2024-го.

Новости по теме
Быстров – о Миранчуке в «Аталанте»: «Провальный этап карьеры. Нужно искать новый клуб» 2
Серия А. «Милан» обыграл «Аталанту» и лидирует с пятиочковым отрывом, Миранчук был в запасе 4
Антон Миранчук – о возвращении Алексея в «Локо»: «Летом поговорю с ним» 1
Источник: Il Giorno

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:41
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1433

    Alex Y 49 минут назад

    В Болонью тогда

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +65206

    portero 54 минуты назад

    Только в РПЛ и даром...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +214

    кaстрюлька 1 час назад

    В Уфу по причине профнепригодности

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11