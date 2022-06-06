Дзагоев рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос о своем будущем.

– Кем ты себя видишь после футбола?

– Сейчас ещe рано об этом говорить, но в будущем хочу попробовать себя в тренерской деятельности. Некоторые моменты можно прочувствовать только в шкуре тренера.

Начать хочу с помощника, к которому будут прислушиваться. Нужно учиться, быть психологически готовым, находить к каждому футболисту подход.

Мы с Васиным, Набабкиным и Щенниковым в этом году подали документы в тренерскую школу.

– А Акинфеев?

– Насколько знаю, он не собирается быть тренером. Но у нас будет тандем с Набабкиным, ха-ха. А там ещe и Цауню третьим возьмeм.