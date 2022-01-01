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Дзагоев рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос о своем будущем.

– Кем ты себя видишь после футбола?

– Сейчас ещe рано об этом говорить, но в будущем хочу попробовать себя в тренерской деятельности. Некоторые моменты можно прочувствовать только в шкуре тренера.

Начать хочу с помощника, к которому будут прислушиваться. Нужно учиться, быть психологически готовым, находить к каждому футболисту подход.

Мы с Васиным, Набабкиным и Щенниковым в этом году подали документы в тренерскую школу.

– А Акинфеев?

– Насколько знаю, он не собирается быть тренером. Но у нас будет тандем с Набабкиным, ха-ха. А там ещe и Цауню третьим возьмeм.

  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
  • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.

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Источник: «Чемпионат»

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