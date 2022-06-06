Дзагоев: «Думал, что закончу карьеру в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал уход из столичного клуба.

«Я не думал о том, что уйду из ЦСКА этим летом, но так случилось. Я уже примерно понимал, что происходит, и был готов к этому. С моей стороны вопросов нет, мы спокойно пообщались. Сначала с Бабаевым, потом вместе зашли к Гинеру. Сказали друг другу «спасибо».

Когда вышел после разговора, ком в горле присутствовал. За четырнадцать лет было много хороших моментов: три чемпионства, Кубки, победы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Думал, что в ЦСКА и закончу карьеру.

Но сейчас нужно перелистнуть эту страницу и идти дальше. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», — сказал Дзагоев.