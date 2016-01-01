Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

Дзагоев: «Думал, что закончу карьеру в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал уход из столичного клуба.

«Я не думал о том, что уйду из ЦСКА этим летом, но так случилось. Я уже примерно понимал, что происходит, и был готов к этому. С моей стороны вопросов нет, мы спокойно пообщались. Сначала с Бабаевым, потом вместе зашли к Гинеру. Сказали друг другу «спасибо».

Когда вышел после разговора, ком в горле присутствовал. За четырнадцать лет было много хороших моментов: три чемпионства, Кубки, победы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Думал, что в ЦСКА и закончу карьеру.

Но сейчас нужно перелистнуть эту страницу и идти дальше. Впереди новый путь. Физически я к этому готов, мотивация играть у меня запредельная, как и всегда», — сказал Дзагоев.

  • Дзагоеву в июне исполнится 32 года.
  • Он выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Новости по теме
Широков: «Уход Дзагоева из ЦСКА – безобразие. У него 397 матчей, вы ни за что не боретесь, – дайте довести до 400» 8
КДК не будет наказывать Дзагоева за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита» 4
Набабкин: «Без Дзагоева будет очень тяжело. Он еще проявит себя» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11