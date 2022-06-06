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  • «Федун ничего платить не будет». Юрист «Спартака» – о взыскании 89 миллионов в пользу Газизова

«Федун ничего платить не будет». Юрист «Спартака» – о взыскании 89 миллионов в пользу Газизова

6 июня 2022, 17:04
3

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о судебном процессе между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

«Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований и взыскал с господина Федуна 89 миллионов рублей в пользу Шамиля Газизова.

Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу», – сообщила Завьялова.

  • Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему денежные средства за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.
  • Бывший гендиректор «Спартака» в качестве доказательств предоставил расписку Федуна.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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alefreddy
1654529358
башкир в пролете похоже
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NewLife
1654533711
Тупой Газик не учится на своих ошибках. Федун его разденет.
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JTherry
1654540872
какое отношение имеет Газик к выходу Спартака в еврокубки по итогам сезона-20/21..? если судом установлено, что это были "не трудовые отношения", Газик лоб расшибет в своих забегах по судам, а 89 лимонов вернет взад...)
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