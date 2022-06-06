«Федун ничего платить не будет». Юрист «Спартака» – о взыскании 89 миллионов в пользу Газизова

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о судебном процессе между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.
«Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований и взыскал с господина Федуна 89 миллионов рублей в пользу Шамиля Газизова.
Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу», – сообщила Завьялова.
- Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему денежные средства за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.
- Бывший гендиректор «Спартака» в качестве доказательств предоставил расписку Федуна.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
Источник: «Спорт-Экспресс»