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«Федун ничего платить не будет». Юрист «Спартака» – о взыскании 89 миллионов в пользу Газизова

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о судебном процессе между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

«Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований и взыскал с господина Федуна 89 миллионов рублей в пользу Шамиля Газизова.

Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу», – сообщила Завьялова.

  • Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему денежные средства за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.
  • Бывший гендиректор «Спартака» в качестве доказательств предоставил расписку Федуна.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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