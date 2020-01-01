Суд Уфы взыскал с Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова

Ха, а как уфимский суд может взыскать, если главное дело Газик просрал
Октябрьский суд города Уфы взыскал 89 миллионов рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.
«Суд не стал взыскивать со «Спартака», а взыскал его с Федуна. Он взыскал 89 миллионов рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 миллион евро, на момент выхода «Спартака» в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей».
Во взыскании процентов суд отказал, потому что это уже не из трудового спора. Проценты можно было со «Спартака» взыскать, исходя из процентов, предусмотренных за невыплату заработанной платы. Но суд не стал взыскивать, поэтому в процентах было отказано», – сказала юрист «Спартака» Елена Чачуа.
- Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему денежные средства за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.
- Бывший гендиректор «Спартака» в качестве доказательств предоставил расписку Федуна.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».