Суд Уфы взыскал с Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова

Октябрьский суд города Уфы взыскал 89 миллионов рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Суд не стал взыскивать со «Спартака», а взыскал его с Федуна. Он взыскал 89 миллионов рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 миллион евро, на момент выхода «Спартака» в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей».

Во взыскании процентов суд отказал, потому что это уже не из трудового спора. Проценты можно было со «Спартака» взыскать, исходя из процентов, предусмотренных за невыплату заработанной платы. Но суд не стал взыскивать, поэтому в процентах было отказано», – сказала юрист «Спартака» Елена Чачуа.