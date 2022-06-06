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  • Суд Уфы взыскал с Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова

Суд Уфы взыскал с Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова

6 июня 2022, 15:59
6

Октябрьский суд города Уфы взыскал 89 миллионов рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Суд не стал взыскивать со «Спартака», а взыскал его с Федуна. Он взыскал 89 миллионов рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 миллион евро, на момент выхода «Спартака» в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей».

Во взыскании процентов суд отказал, потому что это уже не из трудового спора. Проценты можно было со «Спартака» взыскать, исходя из процентов, предусмотренных за невыплату заработанной платы. Но суд не стал взыскивать, поэтому в процентах было отказано», – сказала юрист «Спартака» Елена Чачуа.

  • Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему денежные средства за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.
  • Бывший гендиректор «Спартака» в качестве доказательств предоставил расписку Федуна.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Антон Л
1654522424
Взыскал или постановил взыскать?
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Skull_Boy
1654524643
Ха, а как уфимский суд может взыскать, если главное дело Газик просрал
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inzek
1654558011
сам виноват. и башкира подписал, и узбека...да и вообще дэбил
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моэм
1654574363
Ага , прям сразу заплатит ... только разбег возьмёт ... думаю это будет идти годы . хотя это больше вредит имиджу Федуна . как большого человека ... где Федун и где Шамиль.
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