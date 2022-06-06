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  • «В России неуважительно относятся к своим судьям». Карасев – об иностранных арбитрах на Суперкубке

«В России неуважительно относятся к своим судьям». Карасев – об иностранных арбитрах на Суперкубке

6 июня 2022, 15:16
6

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал желание «Спартака» назначить на финал Суперкубка России иностранных судей.

— Вероятно, вы видели слова о том, что Суперкубок должен судить иностранный арбитр.

— Да, я читал это в новостях. Но в нынешних условиях это намного сложнее, чем было до 24 февраля. Наверное, логично: если мы не ездим туда, то и топовые европейские судьи сюда тоже вряд ли поедут. Соответственно, какой это может быть иностранный судья? Не знаю.

У нас, на самом деле, очень много хороших, качественных судей. А мы к ним, увы, относимся… ну, так… Не совсем уважительно. Всегда считаем, причем в любой сфере, что в Европе все лучше. И судят там лучше. Но это не совсем так. Тем более, судейство — специфическая профессия.

Ошибаемся мы все — и англичане, и испанцы в своих чемпионатах и в еврокубках. Другое дело, что ошибки не должны быть такие очевидные, о которых все будут говорить. У нас считается: мы ошиблись, значит наши судьи плохие. Но об этом говорят везде — и в Испании про местных судей, и в Англии.

Ну, не было бы судейства, о чем тогда говорить, да? Это, конечно же, интересная тема. Тем более, что правила меняются, и люди, не только болельщики, не всегда понимают этих изменений и трактовок.

Надо, наверное, больше объяснять, говорить об этом на открытых каналах, по телевидению. Нужно больше коммуникации и понимания между судьями и простыми болельщиками.

  • «Спартак» сыграет в финале Суперкубка против «Зенита».
  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит Карасев Сергей
Комментарии (6)
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NewLife
1654518823
Чо то блеклые заволновались, а вдруг действительно назначат неподкупных эритрейских судей.
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Томик
1654520447
А как к тебе относиться? Когда сбивают в штрафной Джикия, ты говоришь, что он контакт искал, когда бьют Айртону по колену шипами - ему желтая, а когда Захарян прыгает в ноги сзади Кофрие, то лично ты, Сереженька, смотришь чем это закончится и даешь две желтые игрокам "Спартака". Нервов не хватает на вас, хороших и качественных. Вот и возникает желание - пусть лучше второсортные иностранцы ошибаются куда попало.
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vladimir-7
1654520940
Да, ошибаются все судьи, но наши судьи, в отличии от иностранных, "ошибаются" умышленно и им за это отлично доплачивают. Поэтому Сергей, не надо нам лапшу на уши вешать.
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Vratarь
1654522224
Всё верно пишет. А плохим игрокам всегда бутсы мешают.
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R_a_i_n
1654523108
Одно дело когда ошибаются, другое когда глаза закрывают. Да, Иванов?
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prtcs
1654530543
Лучше бы руководство поменяли на русских.
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