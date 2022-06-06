«В России неуважительно относятся к своим судьям». Карасев – об иностранных арбитрах на Суперкубке

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал желание «Спартака» назначить на финал Суперкубка России иностранных судей.

— Вероятно, вы видели слова о том, что Суперкубок должен судить иностранный арбитр.

— Да, я читал это в новостях. Но в нынешних условиях это намного сложнее, чем было до 24 февраля. Наверное, логично: если мы не ездим туда, то и топовые европейские судьи сюда тоже вряд ли поедут. Соответственно, какой это может быть иностранный судья? Не знаю.

У нас, на самом деле, очень много хороших, качественных судей. А мы к ним, увы, относимся… ну, так… Не совсем уважительно. Всегда считаем, причем в любой сфере, что в Европе все лучше. И судят там лучше. Но это не совсем так. Тем более, судейство — специфическая профессия.

Ошибаемся мы все — и англичане, и испанцы в своих чемпионатах и в еврокубках. Другое дело, что ошибки не должны быть такие очевидные, о которых все будут говорить. У нас считается: мы ошиблись, значит наши судьи плохие. Но об этом говорят везде — и в Испании про местных судей, и в Англии.

Ну, не было бы судейства, о чем тогда говорить, да? Это, конечно же, интересная тема. Тем более, что правила меняются, и люди, не только болельщики, не всегда понимают этих изменений и трактовок.

Надо, наверное, больше объяснять, говорить об этом на открытых каналах, по телевидению. Нужно больше коммуникации и понимания между судьями и простыми болельщиками.