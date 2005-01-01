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«В России неуважительно относятся к своим судьям». Карасев – об иностранных арбитрах на Суперкубке

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал желание «Спартака» назначить на финал Суперкубка России иностранных судей.

— Вероятно, вы видели слова о том, что Суперкубок должен судить иностранный арбитр.

— Да, я читал это в новостях. Но в нынешних условиях это намного сложнее, чем было до 24 февраля. Наверное, логично: если мы не ездим туда, то и топовые европейские судьи сюда тоже вряд ли поедут. Соответственно, какой это может быть иностранный судья? Не знаю.

У нас, на самом деле, очень много хороших, качественных судей. А мы к ним, увы, относимся… ну, так… Не совсем уважительно. Всегда считаем, причем в любой сфере, что в Европе все лучше. И судят там лучше. Но это не совсем так. Тем более, судейство — специфическая профессия.

Ошибаемся мы все — и англичане, и испанцы в своих чемпионатах и в еврокубках. Другое дело, что ошибки не должны быть такие очевидные, о которых все будут говорить. У нас считается: мы ошиблись, значит наши судьи плохие. Но об этом говорят везде — и в Испании про местных судей, и в Англии.

Ну, не было бы судейства, о чем тогда говорить, да? Это, конечно же, интересная тема. Тем более, что правила меняются, и люди, не только болельщики, не всегда понимают этих изменений и трактовок.

Надо, наверное, больше объяснять, говорить об этом на открытых каналах, по телевидению. Нужно больше коммуникации и понимания между судьями и простыми болельщиками.

  • «Спартак» сыграет в финале Суперкубка против «Зенита».
  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +7048

    Томик 2 минуты назад

    А как к тебе относиться? Когда сбивают в штрафной Джикия, ты говоришь, что он контакт искал, когда бьют Айртону по колену шипами - ему желтая, а когда Захарян прыгает в ноги сзади Кофрие, то лично ты, Сереженька, смотришь чем это закончится и даешь две желтые игрокам "Спартака". Нервов не хватает на вас, хороших и качественных. Вот и возникает желание - пусть лучше второсортные иностранцы ошибаются куда попало.

    0
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    Рейтинг: +212

    кaстрюлька 15 минут назад

    Лысый уже смску ждёт ?

    0
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    Рейтинг: +14210

    NewLife 29 минут назад

    Чо то блеклые заволновались, а вдруг действительно назначат неподкупных эритрейских судей.

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    Рейтинг: +428

    fakeid 40 минут назад

    в 2005 хряки уже провернули трюк с иностранным арбитром, пригласили в лужники мехуту гонсалеса, который, видя, что на гол аршавина хрячью ответить нечем, назначает в концовке левый пенальти. итого 1:1, а почётный тарасовец гонсалес улетел домой с бо́льшим количеством чемоданом, чем у него было по прилёту.

    0
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    Рейтинг: +4281

    mopecekca > fakeid 6 минут назад

    ***** пошел

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