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В «Спартаке» объяснили желание провести Суперкубок в «Лужниках» с иностранными судьями

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что клуб попросил РФС и РПЛ перенести Суперкубок на 16 июля, провести матч в «Лужниках» и пригласить иностранных судей.

«Да, мы действительно обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам:

1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге;

2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд;

3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства.

Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» сыграет в финале Суперкубка против «Зенита».
  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:32
Комментарии8
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    Рейтинг: +15077

    Barmaleushka 47 минут назад

    Давайте сразу на "Открывашке" , линейным арбитром - заремулю , а усатого поварёнка на ВАР .

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    Рейтинг: +1777

    моэм 1 час назад

    Иностранцы об нас ноги вытирают , а наши норовят им ещё и задницу лизнуть ... они нас презирают и правильно делают ... никакой другой реакции , кроме как презрение , у нормального человека и быть не может.

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    Рейтинг: +10285

    Alekxei Z. 1 час назад

    Это маловероятно.
    Лужники - спартаковский стадион.
    Пропорция болел будет как на финале Кубка, а это для Зенита неприемлемо. Значит нейтральное поле.
    Думаю Спартак на Сочи не согласится, с "душком " город-курорт.

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    Рейтинг: +7565

    R_a_i_n 1 час назад

    С иностранными судьями не согласен. Пусть судят наши, доморощенные. На счет Лужников согласен, стадик соответствует матчу, но... тут нужно договариваться с Зенитом. Если будут против, то... тогда Калининград.

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    Рейтинг: +10285

    Alekxei Z. > R_a_i_n 1 час назад

    Вы как с другой планеты.
    Может лучше восточнее от Москвы и Питера.
    Есть Казань , Волгоград , Самара...

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    Рейтинг: +7565

    R_a_i_n > Alekxei Z. 1 час назад

    Я с планеты Земля. С какой вы планеты не знаю, но поясню...Самара с Волгоградом не рассматривается(по крайней мере нигде не звучало), а Казань... уже обсуждалась. Никому это в Казани не надо. Остались варианты Сочи, Калининград. Мне нравится Калининград.

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    Рейтинг: +784

    Untitled-1 2 часа назад

    Иностранные это какие? Белорусские? Или Казахские?

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    Рейтинг: +14168

    NewLife 2 часа назад

    Недостаточно получить согласие на иностранных судей. Если этих судей будет назначать РФС, т.е. Газпром, то разницы нет. Пусть уж лучше судит синитовский судья, чтобы было наглядно и все всем понятно.

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