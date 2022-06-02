В «Спартаке» объяснили желание провести Суперкубок в «Лужниках» с иностранными судьями

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что клуб попросил РФС и РПЛ перенести Суперкубок на 16 июля, провести матч в «Лужниках» и пригласить иностранных судей.
«Да, мы действительно обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам:
1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге;
2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд;
3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства.
Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», – сказал Зеленов.
- «Спартак» сыграет в финале Суперкубка против «Зенита».
- Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?