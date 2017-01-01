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Мане – о переходе в «Баварию», «Реал» или «Барсу»: «Моя любимая команда – «Марсель»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос о трансферных слухах вокруг него.

«Перейду ли я в «Баварию», «Реал» или «Барселону»? Знаете, из-за вас [журналистов] у меня сейчас проблемы с болельщиками «Ливерпуля».

Я не болею за эти клубы. Моя любимая команда – «Марсель», так что я назову «Марсель»!» – сказал сенегалец.

  • В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
  • Его соглашение с «Ливерпулем» действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.

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Источник: Sky Sports

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