Мане – о переходе в «Баварию», «Реал» или «Барсу»: «Моя любимая команда – «Марсель»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос о трансферных слухах вокруг него.
«Перейду ли я в «Баварию», «Реал» или «Барселону»? Знаете, из-за вас [журналистов] у меня сейчас проблемы с болельщиками «Ливерпуля».
Я не болею за эти клубы. Моя любимая команда – «Марсель», так что я назову «Марсель»!» – сказал сенегалец.
- В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
- Его соглашение с «Ливерпулем» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
Источник: Sky Sports