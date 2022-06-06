Мане – о переходе в «Баварию», «Реал» или «Барсу»: «Моя любимая команда – «Марсель»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос о трансферных слухах вокруг него.

«Перейду ли я в «Баварию», «Реал» или «Барселону»? Знаете, из-за вас [журналистов] у меня сейчас проблемы с болельщиками «Ливерпуля».

Я не болею за эти клубы. Моя любимая команда – «Марсель», так что я назову «Марсель»!» – сказал сенегалец.