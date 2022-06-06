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  • Гендиректор «Факела» объяснил, как формируется бюджет клуба

Гендиректор «Факела» объяснил, как формируется бюджет клуба

6 июня 2022, 10:31

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопросы о клубном бюджете.

– Правда ли, что бюджет «Факела» в ФНЛ составлял около 300 миллионов рублей?

– Совершенно верно. Это не секрет. Причем это бюджет не только первой команды, а всей структуры клуба целиком.

Это и вторая команда, и вся академия, и операционные расходы на работников офиса, и логистика, и транспорт.

– Какое место по бюджету вы занимали в ФНЛ?

– Точных данных у меня нет. Но мы находились по этому показателю в нижней части таблицы. Думаю, были за пределами десятки.

– Есть понимание, каким будет бюджет «Факела» в РПЛ?

– У меня понимание есть, но оно не сформировано на сто процентов. Мы отталкиваемся от того, что у нас есть подтвержденный бюджет от области. Мы надеемся, что он будет сохранен.

А все остальное – это коммерческие доходы клуба, которые нужно реализовывать. Рассчитываем на то, что продлим договоры с партнерами.

– А титульного спонсора у вас нет?

– Нет. У нас автоматически продлится договор с букмекерами. Но пока мы еще не знаем, какие средства клубы получат от Премьер-лиги, как они будут распределены. Возможно, это станет основной статьей бюджета «Факела».

  • «Факел» сыграет в высшем дивизионе впервые за 21 год.
  • Команда финишировала на 2-м месте в ФНЛ и вышла в РПЛ напрямую.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Асхабадзе Роман
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