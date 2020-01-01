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Талалаев: «Нахожусь сейчас в Греции. Провел пару встреч в Афинах, перебрался в Салоники»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал слухи о возможном трудоустройстве в греческом клубе.

– Нахожусь сейчас в Греции. Провел пару встреч в Афинах, перебрался в Салоники. Отдыхаем в огромном отеле, который выкупил Иван Саввиди. Территория – восемь княжеств Монако.

– Недавние новости связывали вас с Афинами и Салониками в футбольном плане. И вот вы там. Совпадение?

– Мы еще зимой интересовались греческими футболистами, ведем форварда из высшей лиги и одного игрока из первой. Ищем усиление для «Ахмата».

– Новости касались вас лично. И интереса к вам «Ариса» с «Панатинаикосом».

– До лета следующего года у меня контракт с «Ахматом». Любому тренеру хочется претендовать на еврокубки по итогам сезона, любой тренер строит краткосрочные и долгосрочные планы, но мой приоритет на предстоящий год – качественно отработать контракт, сделав с «Ахматом» шаг вперед.

  • «Ахмат» финишировал на 7-м месте в РПЛ.
  • Талалаев работает с командой с июля 2020 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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