«Однажды выпил водки с Пахомом из «Зеленого Слоника». Комментатор Алхазов – об алкоголе в дни эфира

Комментатор Okko Денис Алхазов рассказал, употреблял ли он алкоголь в рабочие дни. По его словам, однажды он пил водку с актером Сергеем Пахомовым.

– Какой у тебя максимум был в день, когда вечером, допустим, эфир? Сколько могло быть?

– Ну, много… 0,5 водки. Ну, это на следующий день, допустим, матч у тебя в 20:30, допустим, в 20:30. Лучше в 23:00. И ты еще приходишь в себя полдня. Но это порочная практика. Я стараюсь с ней бороться, потому что это тупо мешает тебе работать. Ну, представляешь: ты полдня валяешься в поту в холодном – это когда ты перебрал. Даже если ты немного с похмелья – это немного мешает работе. У тебя концентрация не та. Ты же все-таки на людей работаешь.

– Слушай, а есть все-таки плюсы у этого? Становишься посвободнее, пораскованнее, язык развязывается. Так работает?

– Не с похмелья, не с похмелья.

– Нет, в день, когда ты накатываешь.

– Ну, скажу честно: в общем, не буду называть матч, не буду называть дату, это было. Это было один раз. Кстати, я тогда днем выпил водки с Пахомом, тем самым из «Зеленого Слоника». Ну и как-то Пахом меня победил. Очень легко. И пришлось очень широко открывать рот, артикулировать. Литра три воды выпил за это время.

– После какого-то матча или на утро тебе приходили сообщения или звонки: «Дэн, а ты в каком состоянии комментировал?»

– Был втык однажды совершенно справедливый, с тех пор я так не делаю.