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«Однажды выпил водки с Пахомом из «Зеленого Слоника». Комментатор Алхазов – об алкоголе в дни эфира

Комментатор Okko Денис Алхазов рассказал, употреблял ли он алкоголь в рабочие дни. По его словам, однажды он пил водку с актером Сергеем Пахомовым.

– Какой у тебя максимум был в день, когда вечером, допустим, эфир? Сколько могло быть?

– Ну, много… 0,5 водки. Ну, это на следующий день, допустим, матч у тебя в 20:30, допустим, в 20:30. Лучше в 23:00. И ты еще приходишь в себя полдня. Но это порочная практика. Я стараюсь с ней бороться, потому что это тупо мешает тебе работать. Ну, представляешь: ты полдня валяешься в поту в холодном – это когда ты перебрал. Даже если ты немного с похмелья – это немного мешает работе. У тебя концентрация не та. Ты же все-таки на людей работаешь.

– Слушай, а есть все-таки плюсы у этого? Становишься посвободнее, пораскованнее, язык развязывается. Так работает?

– Не с похмелья, не с похмелья.

– Нет, в день, когда ты накатываешь.

– Ну, скажу честно: в общем, не буду называть матч, не буду называть дату, это было. Это было один раз. Кстати, я тогда днем выпил водки с Пахомом, тем самым из «Зеленого Слоника». Ну и как-то Пахом меня победил. Очень легко. И пришлось очень широко открывать рот, артикулировать. Литра три воды выпил за это время.

– После какого-то матча или на утро тебе приходили сообщения или звонки: «Дэн, а ты в каком состоянии комментировал?»

– Был втык однажды совершенно справедливый, с тех пор я так не делаю.

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +366

    lipatov32 2 часа назад

    Поленов в том году комментировал гашеный конкретно, толи под чём-то, толи бухой! Такую ахинею плёл язык заплетался! Я в мяч ТВ письмо написал, задал вопрос какого, тишина!!!!

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    Рейтинг: +6688

    Из Твери Леха 2 часа назад

    Перед обедом грамм 200 принимал...

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    Рейтинг: +15681

    ilichkadr 2 часа назад

    "Ну, это на следующий день, допустим, матч у тебя в 20:30, допустим, в 20:30. Лучше в 23:00"
    Это не комментатор, а просто жесть. Как такого можно слушать? Небось лопочет обо всём, что в голову взбредёт. Пора на СрачТВ.

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    Рейтинг: +3700

    Черкизовский Кот 2 часа назад

    Пять бутылок! Пять!!!

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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > Черкизовский Кот 2 часа назад

    Кому ? Тебе одному ? Если так, то ты грандиозен ! Хотя канеш для здоровья вред.

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