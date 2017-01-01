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Гол Роналду из-за пределов штрафной «Тоттенхэму» – лучший мяч «МЮ» в сезоне

Болельщики «Манчестер Юнайтед» выбрали лучший гол сезона. Его автором стал нападающий Криштиану Роналду.

Фанаты выбрали мяч португальца «Тоттенхэму» в 29-м туре на 12-й минуте встречи (3:2). Роналду неотразимо пробил из-за пределов штрафной. В той встрече у него хет-трик.

  • Португалец также выбран лучшим игроком сезона в «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах сезона за «Юнайтед».
  • Лучшим игроком сезона в команде по версии одноклубников стал вратарь Давид Де Хеа.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12723

    playsh 6 минут назад

    Криш,ты молодец.Так держать,ведь тебе надо дождаться сына и выйти с ним на поле вместе...Это реально.

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