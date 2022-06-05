Гол Роналду из-за пределов штрафной «Тоттенхэму» – лучший мяч «МЮ» в сезоне

Болельщики «Манчестер Юнайтед» выбрали лучший гол сезона. Его автором стал нападающий Криштиану Роналду.

Фанаты выбрали мяч португальца «Тоттенхэму» в 29-м туре на 12-й минуте встречи (3:2). Роналду неотразимо пробил из-за пределов штрафной. В той встрече у него хет-трик.