Де Хеа – лучший игрок сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии одноклубников

Футболисты «Манчестер Юнайтед» признали вратаря Давида Де Хеа лучшим игроком команды в сезоне-2021/22.

Для 31-летнего испанца это четвертая подобная награда, что является рекордом клуба.

В прошедшем сезоне голкипер семь раз признавался лучшим игроком матча и трижды становился лучшим игроком месяца в «МЮ» (ноябрь, декабрь, январь).

Де Хеа провел 46 матчей во всех турнирах и пропустил 66 голов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?