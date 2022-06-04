Кержаков – о своем будущем в «Нижнем Новгороде»: «Ситуация не настолько критична, как ее преподносят»

Александр Кержаков рассказал, как обстоят дела с переговорами о продлении контракта с «Нижним Новгородом».

– Многие удивлены, что вы не продлили контракт с «Нижним Новгородом». Хотя команда осталась в РПЛ и финишировала вслед за «Спартаком». Что пошло не так?

– Все находится в стадии обсуждения. Да, мне приятны слова поддержки от многих, но ситуация не настолько критична, как ее преподносят.

– А конкретнее? А то уже на ваше место отправляют Михаила Галактионова.

– Все зависит от руководства клуба и области. С менеджментом «Нижнего Новгорода» мы уже обсудили условия контракта. Все всех устроило.

В скором времени должна состояться встреча генерального директора с руководством области. На ней, как я понимаю, будет решаться вопрос и о главном тренере на следующий сезон.

– А что ответите тем людям, которые заявляли, что вы попросили больше денег и из-за этого завис вопрос с контрактом?

– Как я сказал ранее, обо всех условиях мы договорились. Дело не в деньгах, это точно.

– Если контракт все-таки не продлят, то вы готовы вернуться в ФНЛ?

– Сейчас я в стадии переговоров о продлении контракта с клубом, в котором мне все нравится и где я хотел бы продолжить тренерскую карьеру. Поэтому пока не рассматриваю никакие варианты.

В прошедшем сезоне «Нижний Новгород» под руководством Кержакова финишировал на 11-м месте в РПЛ.

Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.

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