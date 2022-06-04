Захарян – лучший молодой игрок сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt назвал лучшего молодого футболиста российской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/22.

Это полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.

«Вклад Арсена в игровую схему «бело-голубых» способствовал достижению первых медалей клуба в РПЛ впервые за 13 лет», – говорится в комментарии Transfermarkt.

В сезоне РПЛ Захарян забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

«Динамо» финишировало на 3-м месте в чемпионате.

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