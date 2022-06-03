ФНЛ-2 может вернуться на систему «весна-осень»

РФС изучает вариант реформирования ФНЛ-2 – третьего по силе российского дивизиона. Рассматривается вариант возвращения турнира на систему «весна-осень».

«Это позволит ФНЛ-2 существовать в более комфортных условиях, а также наладить качественный обмен клубами с ФНЛ-1 и подготовку игроков для высших лиг», – написал источник.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в 2012 году. Решение было принято при президенте РФС Сергее Фурсенко.

В этом сезоне ФНЛ-2 выступают 76 клубов.

ФНЛ возглавляет генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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