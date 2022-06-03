Роналду: «Я не гонюсь за рекордами. Они сами идут ко мне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о том, что в течение карьеры он стал автором десятков рекордов.

«Рекорды появляются естественным образом. Я не гонюсь за ними, они сами идут ко мне. Это хорошо», – сказал 37-летний португалец.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ».

На клубном уровне он также выступал за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».

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