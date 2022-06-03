Газизов проведет пресс-конференцию о будущем «Уфы» на следующей неделе

«Уфа» проведет первый летний сбор в городе Аше Челябинской области.

По информации Metaratings, старт запланирован на 15 июня. Помимо игроков основного состава на сбор также отправятся несколько футболистов молодежного состава.

В начале следующей неделе генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов планирует собрать пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы о будущем клуба.

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Уфимцы рискуют лишиться профессионального статуса.

Команда может заявиться в ФНЛ-2 вместо ФНЛ.

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