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Газизов проведет пресс-конференцию о будущем «Уфы» на следующей неделе

«Уфа» проведет первый летний сбор в городе Аше Челябинской области.

По информации Metaratings, старт запланирован на 15 июня. Помимо игроков основного состава на сбор также отправятся несколько футболистов молодежного состава.

В начале следующей неделе генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов планирует собрать пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы о будущем клуба.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ.
  • Уфимцы рискуют лишиться профессионального статуса.
  • Команда может заявиться в ФНЛ-2 вместо ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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