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  • ФИФА разрешит легионерам из РПЛ приостановить контракты еще на 6-12 месяцев («РБ Спорт»)

ФИФА разрешит легионерам из РПЛ приостановить контракты еще на 6-12 месяцев («РБ Спорт»)

3 июня 2022, 10:27
9

ФИФА с большой долей вероятности разрешит легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в новом сезоне.

  • В марте ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами РПЛ до 30 июня.
  • Многие из легионеров воспользовались новым правилом от ФИФА.

По информации «РБ Спорт», легионеры вновь получат разрешение на приостановку контрактов в односторонне порядке. Правило ФИФА может распространиться не только на ближайшие полгода, но и на весь сезон-2022/2023.

У клубов РПЛ были опасения о том, что ФИФА после 30 июня разрешит игрокам разрывать контракты с клубам, но этого, судя по всему, не произойдет.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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Artemka444
1654241420
Пускай валят, потом всех в дубле сгноить!!!
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ilichkadr
1654242237
Этож каким надо быть тупым, чтобы приостановить контракт в одностороннем порядке? ФИФА будет неустойку оплачивать? P.S. Пинка под зад и всего делов. На будущее предусмотреть пункт в контракте, что приостановление контракта в одностороннем порядке влечёт за собой его расторжение без каких-либо компенсаций, со взысканием всех ранее выплаченных бонусов, подъёмных и т.д.
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vladimir-7
1654250092
США, Англия и почти все государства ЕС, в той или иной форме, участвуют в войне Украины (обеспечивая ВС Украины оружием наемниками и финансированием) против Луганской и Донецкой народных республик. Участие России заключается в помощи ЛНР и ДНР от насилия и уничтожении мирных граждан этих республик от националистов Украины. Однако, ни эти страны, входящие в ЕС, ни Англия, ни США, ни Украина, никак не наказаны и продолжают участвовать в ЕК, а их сборные продолжают участвовать в играх ЧМ и не имеют никаких ограничений со стороны ФИФА и УЕФА, а Россию ограничили по-полной. И где же ваша спортивная справедливость, о которой вы так много говорите с трибуны, а на деле оказалась в ж.пе?
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