ФИФА разрешит легионерам из РПЛ приостановить контракты еще на 6-12 месяцев («РБ Спорт»)

ФИФА с большой долей вероятности разрешит легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в новом сезоне.

В марте ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами РПЛ до 30 июня.

Многие из легионеров воспользовались новым правилом от ФИФА.

По информации «РБ Спорт», легионеры вновь получат разрешение на приостановку контрактов в односторонне порядке. Правило ФИФА может распространиться не только на ближайшие полгода, но и на весь сезон-2022/2023.

У клубов РПЛ были опасения о том, что ФИФА после 30 июня разрешит игрокам разрывать контракты с клубам, но этого, судя по всему, не произойдет.

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