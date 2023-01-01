Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
2 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

ФИФА разрешит легионерам из РПЛ приостановить контракты еще на 6-12 месяцев («РБ Спорт»)

ФИФА с большой долей вероятности разрешит легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в новом сезоне.

  • В марте ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами РПЛ до 30 июня.
  • Многие из легионеров воспользовались новым правилом от ФИФА.

По информации «РБ Спорт», легионеры вновь получат разрешение на приостановку контрактов в односторонне порядке. Правило ФИФА может распространиться не только на ближайшие полгода, но и на весь сезон-2022/2023.

У клубов РПЛ были опасения о том, что ФИФА после 30 июня разрешит игрокам разрывать контракты с клубам, но этого, судя по всему, не произойдет.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном 22
На матч-открытие ЮФЛ в Волгограде пришли 8 тысяч зрителей. Это рекорд
В России вступил в силу закон о Fan ID 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:27
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +15632

    ilichkadr 17 минут назад

    Этож каким надо быть тупым, чтобы приостановить контракт в одностороннем порядке? ФИФА будет неустойку оплачивать?
    P.S. Пинка под зад и всего делов. На будущее предусмотреть пункт в контракте, что приостановление контракта в одностороннем порядке влечёт за собой его расторжение без каких-либо компенсаций, со взысканием всех ранее выплаченных бонусов, подъёмных и т.д.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +183

    Fialet > ilichkadr 39 секунд назад

    Пункт конечно можно предусмотреть, но для запада законы не писаны, что хотят, то и сделают против неугодных.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1229

    Artemka444 31 минуту назад

    Пускай валят, потом всех в дубле сгноить!!!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24374

    bset > Artemka444 21 минуту назад

    Какие вы все смешные со своим "пусть валят")) Если легионера позвали в Россию, нашли крупную сумму на зарплату, значит они были НУЖНЫ, а не как вы блеете "да и не нужны вы, валите")) Надеюсь, представители вашего стада никогда ни одну руководящую должность не займут)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +444

    Жорик секс обжорик > bset 19 минут назад

    Он болеет за рубин видимо

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15632

    ilichkadr > bset 13 минут назад

    "Если легионера позвали в Россию, нашли крупную сумму на зарплату, значит они были НУЖНЫ"
    Это вовсе не означает, что получив охренительную сумму на зарплату, подъёмные, квартиру, машину......просто так взять и приостановить контракт в одностороннем порядке по причине одобрения ФИФА.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24374

    bset > ilichkadr 10 минут назад

    Речь не об этом. Речь о том, что якобы ничего страшного и вообще пользы было немного, а значит пусть валят. А это большая проблема, что команды покидают футболисты, на которых рассчитывали.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10041

    "supermax" > ilichkadr 10 минут назад

    согласен...фифа ведут себя как грабители какие-то

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15632

    ilichkadr > bset 3 минуты назад

    Не, речь именно об этом" ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами РПЛ". Правда что-то эти ребятки хитрят до 30 июня. А после 30 июня?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11