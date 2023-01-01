ФИФА разрешит легионерам из РПЛ приостановить контракты еще на 6-12 месяцев («РБ Спорт»)

Этож каким надо быть тупым, чтобы приостановить контракт в одностороннем порядке? ФИФА будет неустойку оплачивать?
P.S. Пинка под зад и всего делов. На будущее предусмотреть пункт в контракте, что приостановление контракта в одностороннем порядке влечёт за собой его расторжение без каких-либо компенсаций, со взысканием всех ранее выплаченных бонусов, подъёмных и т.д.
ФИФА с большой долей вероятности разрешит легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в новом сезоне.
- В марте ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами РПЛ до 30 июня.
- Многие из легионеров воспользовались новым правилом от ФИФА.
По информации «РБ Спорт», легионеры вновь получат разрешение на приостановку контрактов в односторонне порядке. Правило ФИФА может распространиться не только на ближайшие полгода, но и на весь сезон-2022/2023.
У клубов РПЛ были опасения о том, что ФИФА после 30 июня разрешит игрокам разрывать контракты с клубам, но этого, судя по всему, не произойдет.
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