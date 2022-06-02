Экс-аналитик ЦСКА: «Языджи — лучший трансфер в мире на его позиции. Попали на сто процентов»

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский оценил приобретение полузащитника Юсуфа Языджи.

– На какое место рассматривали Языджи?

– Второй форвард, десятка – разница между этими амплуа невелика, обязанности схожие. Трансфер Языджи – лучший зимний трансфер игрока этой позиции во всем мире. Мы попали с Юсуфом на сто процентов.

Права на Языджи принадлежат «Лиллю».

У ЦСКА есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро. Клуб пытается сбить цену.

Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

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