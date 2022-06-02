Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

Экс-аналитик ЦСКА: «Языджи — лучший трансфер в мире на его позиции. Попали на сто процентов»

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский оценил приобретение полузащитника Юсуфа Языджи.

– На какое место рассматривали Языджи?

– Второй форвард, десятка – разница между этими амплуа невелика, обязанности схожие. Трансфер Языджи – лучший зимний трансфер игрока этой позиции во всем мире. Мы попали с Юсуфом на сто процентов.

  • Права на Языджи принадлежат «Лиллю».
  • У ЦСКА есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро. Клуб пытается сбить цену.
  • Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Агент Языджи прокомментировал возможный переход в «Зенит» 3
«Зениту» предложили купить Языджи 11
Бабаев: «Переговоры по Языджи проходят тяжело. «Лилль» пока не готов подвинуться по деньгам» 2
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11