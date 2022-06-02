«Барселона» попытается подписать Лукаку, если сорвется переход Левандовски

Рукаку свободный агент. Я думаю попылит ещё пару лет. А по возрасту как Левандовский!
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку стал запасным вариантом для «Барселоны» в случае неудачи в переговорах по трансферу Роберта Левандовски из «Баварии».
Каталонцы интересовались 29-летним футболистом еще при Рональде Кумане и сейчас снова обратили на него внимание.
Конкуренцию «Барсе» в борьбе за бельгийца могут составить «Бавария» и «Интер».
- В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 44 матчах.
- В августе 2021 года «Челси» купил его у «Интера» за 113 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?