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«Барселона» попытается подписать Лукаку, если сорвется переход Левандовски

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку стал запасным вариантом для «Барселоны» в случае неудачи в переговорах по трансферу Роберта Левандовски из «Баварии».

Каталонцы интересовались 29-летним футболистом еще при Рональде Кумане и сейчас снова обратили на него внимание.

Конкуренцию «Барсе» в борьбе за бельгийца могут составить «Бавария» и «Интер».

  • В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 44 матчах.
  • В августе 2021 года «Челси» купил его у «Интера» за 113 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2647

    acor94 2 часа назад

    Рукаку свободный агент. Я думаю попылит ещё пару лет. А по возрасту как Левандовский!

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    Рейтинг: +7046

    Томик 2 часа назад

    Херней какой-то занимаетесь. Бакаева берите. Судя по оценкам некоторых местных экспертов, которые имеют допуск к истинной информации, он всяким Лукакам сто очков форы даст.

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