«Барселона» попытается подписать Лукаку, если сорвется переход Левандовски

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку стал запасным вариантом для «Барселоны» в случае неудачи в переговорах по трансферу Роберта Левандовски из «Баварии».

Каталонцы интересовались 29-летним футболистом еще при Рональде Кумане и сейчас снова обратили на него внимание.

Конкуренцию «Барсе» в борьбе за бельгийца могут составить «Бавария» и «Интер».

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 44 матчах.

В августе 2021 года «Челси» купил его у «Интера» за 113 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?