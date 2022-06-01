Селюк – о Ротенберге: «Боря 100% будет в футболе до конца жизни»

Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, высказался о будущем футболиста после ухода из «Локомотива».

«Когда у игрока подходит определенный возраст и окончание контракта, это касается Бори, Яя Туре в свое время, любого футболиста, у которого подходит карьера к концу, перед ними стоит вопрос — заканчивать или еще попробовать сезончик как-то протянуть.

Я так по этому вопросу с Туре поругался два года назад, который решил еще в Китае последний год покопаться.

Боря 100% будет в футболе до конца жизни, но в каком статусе, он должен решить в течение двух-трех недель. Возможно, он сыграет в менее статусном клубе, чем «Локомотив, или, может, выберет вектор развития футбольного функционера. Все решится через несколько недель», — сказал Селюк.

36-летний футболист выступал за «Локо» с 2016 года.

За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играет с декабря 2018 года.

«Локо» не продлил контракт с Ротенбергом.

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