Орлов: «Сказал Кержакову, чтобы он не унывал. Все болельщики «Нижнего Новгорода» за него»

Журналист Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Нижнего Новгорода» Александре Кержакове.

— Явилось ли для вас неожиданностью, что «Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с Кержаковым?

— Кажется, что это стало неожиданностью для всего футбольного мира. Кержаков сделал команду, причем игроков собрал в последний момент, они выстояли.

Я вчера разговаривал с Сашей, и я ему сказал: «Главное, не унывай. У тебя хорошая пресса, у тебя хорошие болельщики, которые все за тебя, и то, что сейчас сделало руководство, они тем самым очень сильно усложнили работу следующему тренеру».

Будет очень сложно принимать команду, после того как этой команде аплодировали и ее поддерживали. Это уже проблемы менеджеров. Самая большая проблема российского футбола — это отсутствие настоящего спортивного менеджмента, чтобы все было логично и учитывались все интересы.

Кержакову не предложили продлить контракт.

Он возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.

При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?