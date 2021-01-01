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Орлов: «Сказал Кержакову, чтобы он не унывал. Все болельщики «Нижнего Новгорода» за него»

Журналист Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Нижнего Новгорода» Александре Кержакове.

— Явилось ли для вас неожиданностью, что «Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с Кержаковым?

— Кажется, что это стало неожиданностью для всего футбольного мира. Кержаков сделал команду, причем игроков собрал в последний момент, они выстояли.

Я вчера разговаривал с Сашей, и я ему сказал: «Главное, не унывай. У тебя хорошая пресса, у тебя хорошие болельщики, которые все за тебя, и то, что сейчас сделало руководство, они тем самым очень сильно усложнили работу следующему тренеру».

Будет очень сложно принимать команду, после того как этой команде аплодировали и ее поддерживали. Это уже проблемы менеджеров. Самая большая проблема российского футбола — это отсутствие настоящего спортивного менеджмента, чтобы все было логично и учитывались все интересы.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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