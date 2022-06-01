Месси – вне топ-5 самых дорогих футболистов Лиги 1. Его опережают четыре игрока «ПСЖ» и один из «Монако»

Transfermarkt опубликовал обновленную рыночную стоимость игроков Лиги 1.
Самый дорогой футболист чемпионата Франции – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его цена 160 миллионов евро.
Лионель Месси (50 миллионов) не попал в топ-5.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценивается в 25 милилонов.
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 160 млн
- Неймар («ПСЖ») – 75 мл
- Маркиньос («ПСЖ») – 70 млн
- Ашраф Хакими («ПСЖ») – 65 млн
- Орельен Чуамени («Монако») – 60 млн
- Лионель Месси («ПСЖ») – 50 млн
- Марко Верратти («ПСЖ») – 50 млн
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 50 млн
- Джонатан Дэвид («Лилль») – 45 млн
- Амин Гуири («Ницца») – 42 млн
- Нуну Мендеш («ПСЖ») – 40 млн.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Transfermarkt