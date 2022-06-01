Месси – вне топ-5 самых дорогих футболистов Лиги 1. Его опережают четыре игрока «ПСЖ» и один из «Монако»

Transfermarkt опубликовал обновленную рыночную стоимость игроков Лиги 1.

Самый дорогой футболист чемпионата Франции – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его цена 160 миллионов евро.

Лионель Месси (50 миллионов) не попал в топ-5.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценивается в 25 милилонов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?