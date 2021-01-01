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Месси – вне топ-5 самых дорогих футболистов Лиги 1. Его опережают четыре игрока «ПСЖ» и один из «Монако»

Transfermarkt опубликовал обновленную рыночную стоимость игроков Лиги 1.

Самый дорогой футболист чемпионата Франции – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его цена 160 миллионов евро.

Лионель Месси (50 миллионов) не попал в топ-5.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценивается в 25 милилонов.

  1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 160 млн
  2. Неймар («ПСЖ») – 75 мл
  3. Маркиньос («ПСЖ») – 70 млн
  4. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 65 млн
  5. Орельен Чуамени («Монако») – 60 млн
  6. Лионель Месси («ПСЖ») – 50 млн
  7. Марко Верратти («ПСЖ») – 50 млн
  8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 50 млн
  9. Джонатан Дэвид («Лилль») – 45 млн
  10. Амин Гуири («Ницца») – 42 млн
  11. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 40 млн.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Transfermarkt

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2861

    Беспонтий 1 час назад

    гамида забыли

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  • ...
    Рейтинг: +3380

    Enter2006 2 часа назад

    Сейчас расплачусь. Не расплачУсь, а расплАчусь ))

    1
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