«Реал» продлит контракт с Милитао и значительно увеличит его зарплату

«Реал» хочет продлить контракт с защитником Эдером Милитао.

Руководство мадридского клуба в ближайшее время планирует встретиться с представителями 24-летнего бразильца и обсудить новый контракт. «Реал» готов значительно увеличить зарплату футболиста.

Новый контракт Милитао и «Реала», как ожидается, будет продлен до 2028 года.

Милитао выступает за «Реал» с 2019 года.

Клуб купил его у «Порту» за 50 миллионов.

В этом сезоне игрок провел 34 матча в Примере: 1 гола, 2 ассиста.

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