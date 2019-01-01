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«Реал» продлит контракт с Милитао и значительно увеличит его зарплату

«Реал» хочет продлить контракт с защитником Эдером Милитао.

Руководство мадридского клуба в ближайшее время планирует встретиться с представителями 24-летнего бразильца и обсудить новый контракт. «Реал» готов значительно увеличить зарплату футболиста.

Новый контракт Милитао и «Реала», как ожидается, будет продлен до 2028 года.

  • Милитао выступает за «Реал» с 2019 года.
  • Клуб купил его у «Порту» за 50 миллионов.
  • В этом сезоне игрок провел 34 матча в Примере: 1 гола, 2 ассиста.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Goal.com

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