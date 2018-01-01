Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

Федотов – о втором месте «Сочи» в РПЛ: «Хотим как минимум повторить успех в следующем сезоне»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о перспективах клуба в следующем сезоне РПЛ.

— Еще в марте никто не верил, что нас отстранят от еврокубков. Но теперь вы лишились исторической возможности сыграть в Лиге чемпионов. Сильно разочарованы?

— Да, это был шанс показать себя в Европе, он дорогого стоит. Это имидж клуба, имидж страны. Будто ты стоишь в длинной очереди, проходишь до конца, а тебе говорят, что надо было стоять в другую, и она еще длиннее.

Лермонтов писал же: «Смешались в кучу кони, люди», вот и тут всe смешалось. Говорят, спорт вне политики, но это осталось лишь словами, и на самом деле это всe не так. Но мы приняли это решение: да, чувство обиды и разочарования присутствует, но мы ничего в этой ситуации сделать не можем. Остается готовиться к новому сезону.

— Значит, есть дополнительная мотивация в следующем сезоне как минимум повторить успех?

— Конечно! Мотивация выходить на поле с полной самоотдачей, показывать красивый, результативный футбол, приносящий радость нашим болельщикам. Это те киты, на которых стоит наша идея.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Федотов – о «Сочи»: «Мы обошли все топ-клубы Москвы и «Краснодар». Фанаты других команд оценили наш футбол»
Федотов: «Играй «Партизан» в России, он бы даже в ФНЛ лицензирование не прошел» 4
Федотов – о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»: «Тема давно неактуальна, для нас она никогда не открывалась» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 23:13
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11