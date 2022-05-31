Федотов – о втором месте «Сочи» в РПЛ: «Хотим как минимум повторить успех в следующем сезоне»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о перспективах клуба в следующем сезоне РПЛ.

— Еще в марте никто не верил, что нас отстранят от еврокубков. Но теперь вы лишились исторической возможности сыграть в Лиге чемпионов. Сильно разочарованы?

— Да, это был шанс показать себя в Европе, он дорогого стоит. Это имидж клуба, имидж страны. Будто ты стоишь в длинной очереди, проходишь до конца, а тебе говорят, что надо было стоять в другую, и она еще длиннее.

Лермонтов писал же: «Смешались в кучу кони, люди», вот и тут всe смешалось. Говорят, спорт вне политики, но это осталось лишь словами, и на самом деле это всe не так. Но мы приняли это решение: да, чувство обиды и разочарования присутствует, но мы ничего в этой ситуации сделать не можем. Остается готовиться к новому сезону.

— Значит, есть дополнительная мотивация в следующем сезоне как минимум повторить успех?

— Конечно! Мотивация выходить на поле с полной самоотдачей, показывать красивый, результативный футбол, приносящий радость нашим болельщикам. Это те киты, на которых стоит наша идея.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?