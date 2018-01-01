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Федотов отказался комментировать свое будущее в «Сочи». Им интересуются «Динамо», ЦСКА и «Спартак»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов не стал отвечать на вопрос о продлении с клубом контракта, истекающего в июне.

– Ваша команда готова реально составлять конкуренцию «Зениту» на протяжении 30 туров? Или пока рано бороться за чемпионство?

– На это влияют множество факторов. Например, надо сохранить этот состав, провести хорошую селекцию и приобрести качественных футболистов, продолжать работу в том же духе.

Мы должны выходить на поле и получать удовольствие, показывать характер.

– Получится реализовать задуманное за полтора месяца до старта нового сезона?

– Будем работать. Процесс укрепления состава творческий и вечный, всегда есть что улучшать.

Понимаем, что клубы летом столкнутся с отъездом игроков, и мы, наверное, тоже не станем исключением.

– Вы говорите так, будто уже достигли договоренности о продлении контракта с «Сочи»...

– Как вы красиво подвели меня к этой теме. Прошу вас, не мучайте вопросами о моем будущем (улыбается).

  • Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.
  • В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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