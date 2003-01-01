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Аршавин: «Спартак» не мог проиграть «Динамо» в той обстановке, которая была на финале»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировав победу «Спартака» над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Спартак» понравился характером, настроем футболистов. Все брали мяч, не стеснялись бежать. Промес, например, двоих чуть ли не руками оттолкнул.

«Динамо» не понравилось тем, что подстроилось под «Спартак», играло 5-3-2. То есть исчез тот фирменный футбол, который клуб показывал в первой половине сезона и приносил результат. Не знаю, может, Шварц испугался или понял, что «Динамо» находится не в лучшем состоянии, потому что завалили концовку сезона. Этим не понравилось.

А «Спартак» — мастера. Тот же Промес вроде один на один с центра поля вышел, но кто-то ему отдал шикарно, в точку, куда надо было отдать и не дальше, и не ближе. И по скорости мяч к нему пришел вовремя. Как он одним касанием принял и потом убрал вратаря! Сквозила уверенность.

И конечно, «Спартак» должен сказать огромное спасибо своим болельщикам, которые гнали. И наверное, эти ребята не могли уступить именно в той обстановке, которая была в этот вечер», – сказал Аршавин.

  • Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
  • «Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 07:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +64991

    portero 1 час назад

    Ну прав Шава, динамики вышли неготовыми к битве, а спартаковцы рвали давали всем чем могли... по игре совмем безвольное сдавшиеся Динамо и Спартак которому нужна победа...

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    Рейтинг: +14165

    NewLife 1 час назад

    Все правильно, Шава.

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