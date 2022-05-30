«Барселона» не может зарегистрировать Кристенсена и Кессье из-за финансовых проблем

У «Барселоны» возникли сложности с регистрацией новичков команды Андреаса Кристенсена и Франка Кессье.

Каталонский клуб не может завершить переходы указанных игроков из-за финансовых проблем.

Это при том, что «Барсе» не пришлось платить за датского защитника и ивуарийского хавбека – оба являются свободными агентами.

Сейчас ведется работа над привлечением кредитных средств, чтобы Кристенсен и Кессье смогли подписать контракты и приступить к подготовке к следующему сезону.

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