Хачатурянц: «С досадой воспринял слова Шварца об уходе из «Динамо»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к решению Сандро Шварца покинуть пост главного тренера «Динамо».

– Как восприняли слова Шварца об уходе из «Динамо»?

– С досадой. Он сделал эту команду интересной и привлекательной для болельщиков. Обидно, что он уходит, но мы желаем ему успехов и удачи в тренерской работе.

Спасибо за то, что он сделал для «Динамо» и российского футбола.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.

В минувшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».

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