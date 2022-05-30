Хачатурянц: «С досадой воспринял слова Шварца об уходе из «Динамо»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к решению Сандро Шварца покинуть пост главного тренера «Динамо».
– Как восприняли слова Шварца об уходе из «Динамо»?
– С досадой. Он сделал эту команду интересной и привлекательной для болельщиков. Обидно, что он уходит, но мы желаем ему успехов и удачи в тренерской работе.
Спасибо за то, что он сделал для «Динамо» и российского футбола.
- Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.
- В минувшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
- Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: «Матч ТВ»