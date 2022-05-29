В центре Москвы жесткие задержания болельщиков «Спартака»

В центре Москвы продолжаются массовые задержания фанатов «Спартака». Ранее сообщалось, что полиция задержала около 50 болельщиков за нарушение массового порядка
На Мясницкой улице одного из болельщиков «Спартака» жестко задержал ОМОН.
- «Спартак» обыграл «Динамо» в «Лужниках» со счетом 2:1.
- Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
- Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: телеграм-канал Владимира Пушкарева