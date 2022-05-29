В центре Москвы жесткие задержания болельщиков «Спартака»

В центре Москвы продолжаются массовые задержания фанатов «Спартака». Ранее сообщалось, что полиция задержала около 50 болельщиков за нарушение массового порядка

На Мясницкой улице одного из болельщиков «Спартака» жестко задержал ОМОН.

«Спартак» обыграл «Динамо» в «Лужниках» со счетом 2:1.

Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?