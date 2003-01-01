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В центре Москвы жесткие задержания болельщиков «Спартака»

В центре Москвы продолжаются массовые задержания фанатов «Спартака». Ранее сообщалось, что полиция задержала около 50 болельщиков за нарушение массового порядка

На Мясницкой улице одного из болельщиков «Спартака» жестко задержал ОМОН.

  • «Спартак» обыграл «Динамо» в «Лужниках» со счетом 2:1.
  • Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
  • Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал Владимира Пушкарева

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Комментарии9
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    Рейтинг: +15014

    Barmaleushka 18 секунд назад

    Ух , какой "фулюган" !

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    Рейтинг: +420

    Zenit40k 3 минуты назад

    Правильно ,пусть знают свое место )

    0
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    Рейтинг: +338

    шахта Заполярная 7 минут назад

    На футбольном поле ничтожество, за то за приделами герои с дубинками.
    Менты проигрывать нужно уметь.

    0
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    Рейтинг: +904

    Krics 9 минут назад

    Слабо в спец операции поучаствовать, ихмо.

    0
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    Рейтинг: +3607

    Питерский князь 9 минут назад

    Самое главное есть повод, не вылетели в пердив!
    =)))

    0
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    Рейтинг: +721

    Riot Zero 14 минут назад

    Больше всего понравилось нытьё второго фаната: Стойте, подождите я не виноват. За то до этого герой был. Пьяная быдлота.

    0
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    Рейтинг: +614

    Fju-2 17 минут назад

    Мусара не умеют проигрывать.

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    Рейтинг: +3607

    Питерский князь 18 минут назад

    И это жестко?
    =))))
    Надо было еще детскую игрушку дать!

    3
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    Рейтинг: +721

    Riot Zero > Питерский князь 13 минут назад

    Дать тёплое молочко, укрыть пледом и поцеловать в лобик.

    0
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