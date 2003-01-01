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Полиция задержала около 50 фанатов «Спартака», празднующих победу в Кубке в центре Москвы

В Москве начались массовые задержания фанатов «Спартака», которые празднуют победу над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

По информации Baza со ссылкой на ТАСС, около 50 человек задержаны за нарушение общественного порядка. Фанаты периодически зажигают пиротехнику и выходят на проезжую часть.

  • «Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.
  • Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Baza

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