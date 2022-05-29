Полиция задержала около 50 фанатов «Спартака», празднующих победу в Кубке в центре Москвы

В Москве начались массовые задержания фанатов «Спартака», которые празднуют победу над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.
По информации Baza со ссылкой на ТАСС, около 50 человек задержаны за нарушение общественного порядка. Фанаты периодически зажигают пиротехнику и выходят на проезжую часть.
- «Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.
- Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Baza