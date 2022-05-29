Федун – о победе над «Динамо»: «Нервная и с колоссальными судейскими ошибками»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Как игра? Как и весь чемпионат. Очень нервная и с колоссальными судейскими ошибками.

Согласен ли с пенальти? Какая разница. Что уже обсуждать это», – сказал Федун.

В концовке встречи в ворота «Спартака» был назначен пенальти.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин пробил выше ворот.

«Спартак» выиграл трофей впервые с 2003 года.

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