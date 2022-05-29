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  • Федун – о победе над «Динамо»: «Нервная и с колоссальными судейскими ошибками»

Федун – о победе над «Динамо»: «Нервная и с колоссальными судейскими ошибками»

29 мая 2022, 19:47
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Как игра? Как и весь чемпионат. Очень нервная и с колоссальными судейскими ошибками.

Согласен ли с пенальти? Какая разница. Что уже обсуждать это», – сказал Федун.

  • В концовке встречи в ворота «Спартака» был назначен пенальти.
  • Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин пробил выше ворот.
  • «Спартак» выиграл трофей впервые с 2003 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
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Lilipyt
1653843018
Федя бредит. О каких колоссальных ошибках он говорит не понятно. Или он считает, что Соболь забил с офсайда?
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saf05
1653844118
Спартаку всегда судьи мешали
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Garrincha58
1653844836
им всё не так даже когда вытигрывают он наверное слепой пеналь стопроцентный, а Мозеса надо было ещё в начале наказать жёлтой карточкой за удар локтем где ещё были ошибки? мелкие может и были но существенных не было
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Вомбат
1653850892
Говорят, что пенальти не было, и обвиняют динамовца в том, что он не сыграл в мяч, только сектанты Заремы. Все остальные, даже бывшие красно-белые, например, называемый судья Федотов, признают, что защитник в том эпизоде облокотился на динамовца, и пенальти был 100%. А вот в эпизоде после которого Промес забил победный гол, пенальти на Шиманьском, на мой взгляд, не было. Хотя все бело-голубые, как один, уверены, что он был. А я думаю, что Шиманьски сам напоролся на ногу Мартинса, потому что хотел упасть. Судейство в этой игре я оцениваю на "хорошо". Как и игру Спартака. А во Динамо сыграло на троечку.
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Sky Spartak
1653851165
Какие ошибки !!! Это уже бред....
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zigbert
1653891521
Да что там мелочиться Леонид, главное победа. И она заслуженная.
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