Федун – о победе над «Динамо»: «Нервная и с колоссальными судейскими ошибками»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.
«Как игра? Как и весь чемпионат. Очень нервная и с колоссальными судейскими ошибками.
Согласен ли с пенальти? Какая разница. Что уже обсуждать это», – сказал Федун.
- В концовке встречи в ворота «Спартака» был назначен пенальти.
- Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин пробил выше ворот.
- «Спартак» выиграл трофей впервые с 2003 года.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: «Чемпионат»