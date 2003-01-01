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Федун – о победе над «Динамо»: «Нервная и с колоссальными судейскими ошибками»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Как игра? Как и весь чемпионат. Очень нервная и с колоссальными судейскими ошибками.

Согласен ли с пенальти? Какая разница. Что уже обсуждать это», – сказал Федун.

  • В концовке встречи в ворота «Спартака» был назначен пенальти.
  • Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин пробил выше ворот.
  • «Спартак» выиграл трофей впервые с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +16818

    Garrincha58 1 час назад

    им всё не так даже когда вытигрывают он наверное слепой пеналь стопроцентный, а Мозеса надо было ещё в начале наказать жёлтой карточкой за удар локтем где ещё были ошибки? мелкие может и были но существенных не было

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    Рейтинг: +240

    saf05 1 час назад

    Спартаку всегда судьи мешали

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    Рейтинг: +1092

    Lilipyt 1 час назад

    Федя бредит. О каких колоссальных ошибках он говорит не понятно. Или он считает, что Соболь забил с офсайда?

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    Рейтинг: +6807

    nik55 > Lilipyt 1 час назад

    бомжи в трауре

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    Рейтинг: +15537

    ilichkadr > Lilipyt 1 час назад

    Лёня имел ввиду пенальти, хотя с ним можно согласиться - притянут за уши.

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    Рейтинг: +1092

    Lilipyt > ilichkadr 23 минуты назад

    Пенальти вообще не было. Притянутая за уши х*ня. Спартач прыгнул первый и динамовец сиганул под него и подпирал. Тут явное нарушение со стороны динамо. Либо правило первого на мяче отменили к ху*м

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    Рейтинг: +1092

    Lilipyt > nik55 21 минуту назад

    плевать в следующем году еще раз чемпионат возьмем. как раз все будут играть одинаковое кол-во матчей и ни каких еврокубков. ты через 20 лет увидишь победу.

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