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Зидан отказался от «ПСЖ». Его не убедил проект

Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ» этим летом. Об этом пишет Téléfoot.

Французскому специалисту не понравился проект парижан.

«ПСЖ» рассматривает четыре кандидатуры: Рубен Аморим («Спортинг»), Кристоф Гальтье («Ницца»), Сержиу Консейсау («Порту»), Тиаго Мотта («Специя»).

Есть вариант, что пост главного тренера команды сохранит Маурисио Почеттино. Он хочет остаться в «ПСЖ».

  • Ранее сообщалось, что Зидана в «ПСЖ» хочет пригласить эмир Катара.
  • Зинедин покинул «Реал» в прошлом году и с тех пор остается без работы.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Téléfoot

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Комментарии6
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    Рейтинг: +10000

    "supermax" 1 час назад

    А зачем? Чтоб Мбаппе им рулил там... Зидан не дурак

    0
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    Рейтинг: +24318

    bset 1 час назад

    Мотта кандидат?) Это шутка?))

    2
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    Рейтинг: +902

    Лфшт 1 час назад

    А чего вы хотели ?? ПСЖ это олицетворение нынешнего футбола, где пофиг на игру, важно только реклама и имиджевые права.

    0
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    Рейтинг: +4573

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Он полностью прав. ТСЖ так себе проект. Набрать пучок звезд чтобы срались и не могли мяч между собой поделить на поле. А еще половине из них дать право влиять на решения тренера и клуба (ка Месси и Мбаппе). Вечный лебедь, рак и щука короче.

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    Рейтинг: +1016

    САНЁК17 > Красногорск_Фан 1 час назад

    и я о том же.

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    Рейтинг: +16816

    Garrincha58 2 часа назад

    а что Зизу там не понравилось наверное слишком много капризных звёзд, а так вроде всё на месте и игроки и бабок куры не клюют..... странно вчера наверное понастальгировал на финале

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