Зидан отказался от «ПСЖ». Его не убедил проект

Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ» этим летом. Об этом пишет Téléfoot.

Французскому специалисту не понравился проект парижан.

«ПСЖ» рассматривает четыре кандидатуры: Рубен Аморим («Спортинг»), Кристоф Гальтье («Ницца»), Сержиу Консейсау («Порту»), Тиаго Мотта («Специя»).

Есть вариант, что пост главного тренера команды сохранит Маурисио Почеттино. Он хочет остаться в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Зидана в «ПСЖ» хочет пригласить эмир Катара.

Зинедин покинул «Реал» в прошлом году и с тех пор остается без работы.

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