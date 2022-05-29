33-летний Перишич на следующей неделе подпишет контракт с «Тоттенхэмом» (Фабрицио Романо)

Полузащитник Иван Перишич отказался продлевать контракт с «Интером». Он решил продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Хорват на следующей неделе прибудет в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать двухлетний контракт.
- Хорват просил у «Интера» зарплату в размере 6 миллионов евро в год, но ему предложили только 4,5 миллиона.
- В минувшем сезоне Серии А Перишич провел 35 матчей, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.
- 33-летний игрок стоит 10 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо