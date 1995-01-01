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«Спартак» – «Динамо»: 0:6 – счет последних 3 очных кубковых матчей

В 17:00 по Москве начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Последние три очных кубковых матчах остались за динамовцами. Общий счет – 6:0 в их пользу.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 10:43
Комментарии1
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    Рейтинг: +7025

    BarStep 2 часа назад

    Сегодня в 19:00 будет уже 0-9..

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