«Спартак» – «Динамо»: 0:6 – счет последних 3 очных кубковых матчей

В 17:00 по Москве начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Последние три очных кубковых матчах остались за динамовцами. Общий счет – 6:0 в их пользу.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?