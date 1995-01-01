«Спартак» – «Динамо»: 0:6 – счет последних 3 очных кубковых матчей

Сегодня в 19:00 будет уже 0-9..
В 17:00 по Москве начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
Последние три очных кубковых матчах остались за динамовцами. Общий счет – 6:0 в их пользу.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках».
- Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
- «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?