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«Оренбург»: «Тренер Личка остается. В РПЛ с нами никому не будет легко»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поговорил о будущем клуба в РПЛ.

«Музыка играет, все счастливы. Все выдохнули, два года шли к цели, сейчас пустота, дальше будем готовиться к РПЛ. Будем работать. Мы крепкая команда, никому не будет легко.

Контракт с тренером Марцелом Личкой продлевается автоматически при выходе РПЛ на следующий сезон. У него есть желание остаться, его все устраивает, никто не требует от него категорично вернуться в Чехию.

Мысли о составе есть, отдохнeм немного и будем собирать команду», – сказал Андреев.

  • В переходных матчах «Оренбург» прошел «Уфу».
  • «Оренбург» отсутствовал в РПЛ 2 года.
  • Андреев ранее играл за «Оренбург».

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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