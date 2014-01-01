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Фанаты «Уфы» проводили «Оренбург» в РПЛ скандированием: «Четвертый «Зенит»!»

Болельщики «Уфы» после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Оренбурга» (1:2) устроили скандирование в адрес оренбуржцев.

«Четвертый «Зенит»!» – скандировали уфимские любители футбола.

  • «Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.
  • В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.
  • «Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Ксюша сказала»

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Сегодня, 18:47
Комментарии13
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    Рейтинг: +22792

    JTherry 20 секунд назад

    «Четвертый «Зенит!» - скандировали болелы, а потом "забросали перчатками" Газика...)

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    Рейтинг: +16279

    paracetamol 9 минут назад

    Чем больше Зенитов, тем сильнее наш футбол! По крайней мере ни один автобус не ставит.

    1
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    Рейтинг: +19

    ПалкоВводецъ_1 22 минуты назад

    Оренбург молодцы. Что там за маргиналы вякали? так это троица бездельников школяров. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +478

    (Меня за банили) 30 минут назад

    Ну а что? + 18 очков с первого тура! Газпром-мечты сбываются!!!

    2
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    Рейтинг: +2411

    волчарик > (Меня за банили) 20 минут назад

    Забыл от Спартака добавить.

    1
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    Рейтинг: +19

    ПалкоВводецъ_1 > волчарик 14 минут назад

    Спартак для Зенита надежный поставщик очков. Фарм клуб. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +2696

    Беспонтий 47 минут назад

    спонсор всегда выбирает грамотное решение по персоналу

    0
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    Рейтинг: +64790

    portero 49 минут назад

    пять малолетних придурков дунули травки.....

    4
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    Рейтинг: +64790

    portero > portero 48 минут назад

    наверное для Уфы это уже много болельщиков!!!

    3
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    Рейтинг: +2411

    волчарик > portero 28 минут назад

    Обе команды мало интересны,но симпатизировал Оренбургу.Забавляет когда орут про фармы.

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    Рейтинг: +1203

    Artemka444 49 минут назад

    Дебилоиды!!!

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    Рейтинг: +9996

    "supermax" 50 минут назад

    хе хе....ну вот как не согласиться

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    Рейтинг: +251

    Slavan62 50 минут назад

    Лучше бы думали о своей Уфе

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