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  • Фанаты «Уфы» проводили «Оренбург» в РПЛ скандированием: «Четвертый «Зенит»!»

Фанаты «Уфы» проводили «Оренбург» в РПЛ скандированием: «Четвертый «Зенит»!»

28 мая 2022, 18:47
17

Болельщики «Уфы» после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Оренбурга» (1:2) устроили скандирование в адрес оренбуржцев.

«Четвертый «Зенит»!» – скандировали уфимские любители футбола.

  • «Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.
  • В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.
  • «Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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Источник: телеграм-канал «Ксюша сказала»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Оренбург
Комментарии (17)
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Slavan62
1653753685
Лучше бы думали о своей Уфе
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"supermax"
1653753720
хе хе....ну вот как не согласиться
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Artemka444
1653753777
Дебилоиды!!!
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portero
1653753779
пять малолетних придурков дунули травки.....
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(Меня за банили)
1653754898
Ну а что? + 18 очков с первого тура! Газпром-мечты сбываются!!!
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paracetamol
1653756188
Чем больше Зенитов, тем сильнее наш футбол! По крайней мере ни один автобус не ставит.
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JTherry
1653756714
«Четвертый «Зенит!» - скандировали болелы, а потом "забросали перчатками" Газика...)
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Из Твери Леха
1653758831
Зачем болельщикам такой футбол? Радоваться должны. Может в лучшей лиге мира научаться футбол показывать.
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derrik2000
1653758849
Если бы Уфа стараниями "великиго манагера" Газизова не профукала сама РПЛ своими невнятными телодвижениями в этом матче, глядишь, и кричалку никакую не нужно было бы спонтанно придумывать. Лучше о "гениальном Шамиле Камиловиче" пусть поэму напишут. Так, по крайней мере, честнее будет. Перед собой. А руководству ФК "Уфа" пожелание: с фантиками РАБОТАТЬ нужно, чтобы таких, которые сегодня в "группу болельщиков Уфы" после матча играли, было как можно меньше.
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Spirit_78
1653758916
Как сейчас помню прошлый сезон, как Уфа с Арсеналом самым мерзким образом выбросили Ротор из РПЛ, скатав унылую предсказуемую ничейку (играя на два часа позже всех остальных, хотя все матчи 30 тура должны играться одновременно). А Оренбург попросту не допустили до РПЛ по абсурдным основаниям (якобы недостаточная вместимость стадиона - и это при ковидных ограничениях посещаемости). Теперь справедливость восторжествовала на 100%.
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