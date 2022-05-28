Фанаты «Уфы» проводили «Оренбург» в РПЛ скандированием: «Четвертый «Зенит»!»

Болельщики «Уфы» после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Оренбурга» (1:2) устроили скандирование в адрес оренбуржцев.

«Четвертый «Зенит»!» – скандировали уфимские любители футбола.

«Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.

В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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