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⚡️ РПЛ. «Уфа» пропустила от «Оренбурга» на 94-й минуте и вылетела в ФНЛ

«Уфа» в ответном переходном матче за место в РПЛ уступила «Оренбургу». Гости забили решающий гол на 90+4 минуте, отличился Андрей Малых.

«Оренбург» вернулся в высший дивизион после двухлетнего отсутствия.

«Уфа» выступала в РПЛ с 2014 года.

Россия. РПЛ. Переходный матч. Ответный матч

Уфа – Оренбург – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фамейе, 13; 1:1 – Журавлев, 44; 1:2 – Малых, 90+4.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Ортис, 38), Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Иванов, Камилов (Фищенко, 85), Урунов, Касинтура (Йокич, 62), Агаларов (Мрзляк, 85).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Аюпов, Малых, Обухов (Титков, 62 (Корян, 82)), Гойкович, Ковалeв (Сычевой, 83), Эктов, Фамейе (Хотулев, 90+6), Бреев (Полуяхтов, 46), Капленко.

Предупреждения: Касинтура, 38; Журавлев, 52; Камилов, 57; Плиев, 64; Ортис, 72 – Малых, 60; Титков, 80; Сиваков, 90+2.

Первый матч: 2:2.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 17:59
Комментарии44
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    Рейтинг: +6659

    Из Твери Леха 27 минут назад

    Уверен, многие рады вылету Уфы. Надеюсь сюрпризов не будет и это твердо и четко.

    1
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    Рейтинг: +11476

    BRO_football 37 минут назад

    Прощай, Уфа! Прощай, Газизов. Вояж Газизова в Спартак и возвращение обратно стоило Уфе места в РПЛ. Поделом им!
    Мы не будем скучать по Уфе так, как скучаем по Рубину!
    Да здравствует ФК Зенит-4!

    2
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    Рейтинг: +57

    NET VOINE > BRO_football 30 минут назад

    А чо прощай ? Прощай говорят когда никогда не увидят больше. А так, у Уфы есть шансы вернутся.

    0
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    Рейтинг: +7021

    BarStep > BRO_football 26 минут назад

    У ФК Москва один хрен перевес)
    6 собственных клубов
    и парочку сочувствующих!

    1
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    Рейтинг: +57

    NET VOINE > BarStep 7 минут назад

    Да хрен на этот перевес. У Уфы за спиной вся Башкирия. А там нефть, и значит и деньги на Уфу.Деньги есть--будет Уфа. И вернется в РПЛ....Такие дела BarStep, не понимающий что Россия многонациональная страна.

    0
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    Рейтинг: +1161

    Sky Spartak 44 минуты назад

    Уфа хуже всех играла..поделом.....

    1
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    Рейтинг: +14111

    NewLife 45 минут назад

    Выпихнули Рубин в ФНЛ, и сами за ними нырнули.

    3
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    Рейтинг: +22792

    JTherry 47 минут назад

    вспоминается, как в прошлом сезоне Газик схитрил в матче на вылет, начав матч на 2 часа позже, и скатав с Арсеналом договорняк, тем самым "кинув" Ротор в ФНЛ... это карма для фуфы...

    7
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    Рейтинг: +96339

    zigbert 49 минут назад

    Оставалась одна минута компенсированного времени и вот тут случилось страшное для Уфы. Очередной навес в штрафную где расторопней всех оказался Малых. Может быть Беленов и спас бы команду? Удар получился не слишком сильным. Вот так и получилось, для одних радость, для других трагедия.
    Оренбург с победой!

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    Рейтинг: +19496

    Аvenger 53 минуты назад

    А что скажет башкирка, родившаяся в Уфе, Зарема Салихова?

    0
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    Рейтинг: +3501

    АртурZaСМ 57 минут назад

    Что там Газизов говорил? когда я пришел Спартак был девятым, а когда уходил был вторым. Сейчас он хочет что-нибудь сказать?

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    Рейтинг: +95

    БогажКареры 59 минут назад

    Стадион соответствует Правилам РФС ?
    А то срочно могут и пересмотреть результат

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    Рейтинг: +15531

    ilichkadr 1 час назад

    Газизову по делом, а Стукалова откровенно жаль.

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