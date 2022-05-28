⚡️ РПЛ. «Уфа» пропустила от «Оренбурга» на 94-й минуте и вылетела в ФНЛ

«Уфа» в ответном переходном матче за место в РПЛ уступила «Оренбургу». Гости забили решающий гол на 90+4 минуте, отличился Андрей Малых.

«Оренбург» вернулся в высший дивизион после двухлетнего отсутствия.

«Уфа» выступала в РПЛ с 2014 года.

Россия. РПЛ. Переходный матч. Ответный матч

Уфа – Оренбург – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фамейе, 13; 1:1 – Журавлев, 44; 1:2 – Малых, 90+4.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Ортис, 38), Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Иванов, Камилов (Фищенко, 85), Урунов, Касинтура (Йокич, 62), Агаларов (Мрзляк, 85).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Аюпов, Малых, Обухов (Титков, 62 (Корян, 82)), Гойкович, Ковалeв (Сычевой, 83), Эктов, Фамейе (Хотулев, 90+6), Бреев (Полуяхтов, 46), Капленко.

Предупреждения: Касинтура, 38; Журавлев, 52; Камилов, 57; Плиев, 64; Ортис, 72 – Малых, 60; Титков, 80; Сиваков, 90+2.

Первый матч: 2:2.

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