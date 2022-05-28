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  • ⚡️ РПЛ. «Уфа» пропустила от «Оренбурга» на 94-й минуте и вылетела в ФНЛ

⚡️ РПЛ. «Уфа» пропустила от «Оренбурга» на 94-й минуте и вылетела в ФНЛ

28 мая 2022, 17:59
41

«Уфа» в ответном переходном матче за место в РПЛ уступила «Оренбургу». Гости забили решающий гол на 90+4 минуте, отличился Андрей Малых.

«Оренбург» вернулся в высший дивизион после двухлетнего отсутствия.

«Уфа» выступала в РПЛ с 2014 года.

Россия. РПЛ. Переходный матч. Ответный матч

Уфа – Оренбург – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фамейе, 13; 1:1 – Журавлев, 44; 1:2 – Малых, 90+4.

«Уфа»: Чичкан, Сухов (Ортис, 38), Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Иванов, Камилов (Фищенко, 85), Урунов, Касинтура (Йокич, 62), Агаларов (Мрзляк, 85).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Аюпов, Малых, Обухов (Титков, 62 (Корян, 82)), Гойкович, Ковалeв (Сычевой, 83), Эктов, Фамейе (Хотулев, 90+6), Бреев (Полуяхтов, 46), Капленко.

Предупреждения: Касинтура, 38; Журавлев, 52; Камилов, 57; Плиев, 64; Ортис, 72 – Малых, 60; Титков, 80; Сиваков, 90+2.

Первый матч: 2:2.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Уфа Оренбург
Комментарии (41)
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Кинстифа
1653750227
Яхайййй))) как бы я не хотел Оренбург в Рпл. но Уфа в фнл лучше звучит)))
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Беспонтий
1653750521
приоритеты главмозга расставлены видимо по ходу встречи за нас всегда расставляют приоритеты ------------ жалко агаларова не жалко газизова жалко рубин не жалко хабаровск -------- "Тема героев фильмов про войну Или про первый полёт на Луну Или про жизнь одиноких сердец У каждого фильма свой конец Никого не жалко никого Ни тебя, ни меня, ни его." всё барахло в этой жизни включая футбол
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portero
1653750536
Рад за Оренбург!!! С выходом в РПЛ!!! А то в прошлом сезоне продинамили их, а сраный петушок химик вошел....
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Ubuntu
1653750628
Наконец-то этот клуб недоразумение покинул РПЛ. Скучать не буду, обратно не жду
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ilichkadr
1653752812
Газизову по делом, а Стукалова откровенно жаль.
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АртурZaСМ
1653753229
Что там Газизов говорил? когда я пришел Спартак был девятым, а когда уходил был вторым. Сейчас он хочет что-нибудь сказать?
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zigbert
1653753714
Оставалась одна минута компенсированного времени и вот тут случилось страшное для Уфы. Очередной навес в штрафную где расторопней всех оказался Малых. Может быть Беленов и спас бы команду? Удар получился не слишком сильным. Вот так и получилось, для одних радость, для других трагедия. Оренбург с победой!
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JTherry
1653753812
вспоминается, как в прошлом сезоне Газик схитрил в матче на вылет, начав матч на 2 часа позже, и скатав с Арсеналом договорняк, тем самым "кинув" Ротор в ФНЛ... это карма для фуфы...
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NewLife
1653753922
Выпихнули Рубин в ФНЛ, и сами за ними нырнули.
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BRO_football
1653754388
Прощай, Уфа! Прощай, Газизов. Вояж Газизова в Спартак и возвращение обратно стоило Уфе места в РПЛ. Поделом им! Мы не будем скучать по Уфе так, как скучаем по Рубину! Да здравствует ФК Зенит-4!
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