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Калининград хочет принять матч за Суперкубок России

Калининград вошел в число претендентов на проведение матча за Суперкубок России.

«Калининград-Арена» планирует отправить соответствующую заявку в РФС.

Сообщалось, что эту игру также хотят принять Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +64790

    portero 48 минут назад

    а пойдут там на футбол? ехать к ним неудобно....

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    Рейтинг: +477

    (Меня за банили) 2 часа назад

    Отличный вариант)

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2696

    Беспонтий 2 часа назад

    да так и будет
    и пусть враг не позабудет
    и горестно
    да и смешно
    ----
    да
    и побольше фейерверков

    2
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    Рейтинг: +15801

    житель СПб 3 часа назад

    Казань! На память о высшей лиге.

    0
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