Калининград хочет принять матч за Суперкубок России

Калининград вошел в число претендентов на проведение матча за Суперкубок России.

«Калининград-Арена» планирует отправить соответствующую заявку в РФС.

Сообщалось, что эту игру также хотят принять Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

В матче за Суперкубок «Зенит» сыграет с победителем Кубка России.

В финале Кубка 29 мая встретятся «Спартак» и «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?