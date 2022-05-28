ЦСКА готов платить Николичу 2 миллиона в год. Приоритет тренера – «Партизан»

ЦСКА ведет переговоры с бывшим главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

Московский клуб готов платить специалисту около 2 миллионов евро год и предлагает ему контракт минимум на два года.

При этом сам серб склоняется к варианту с «Партизаном» – он хочет выиграть чемпионат или Кубок своей страны.

42-летний тренер должен определиться со своим будущим в начале следующей недели.

Николич с мая 2020-го по октябрь 2021-го года возглавлял «Локомотив».

Под его руководством команда выиграла Кубок России.

ЦСКА сейчас тренирует Алексей Березуцкий.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?