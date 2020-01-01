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ЦСКА готов платить Николичу 2 миллиона в год. Приоритет тренера – «Партизан»

ЦСКА ведет переговоры с бывшим главным тренером «Локомотива» Марко Николичем.

Московский клуб готов платить специалисту около 2 миллионов евро год и предлагает ему контракт минимум на два года.

При этом сам серб склоняется к варианту с «Партизаном» – он хочет выиграть чемпионат или Кубок своей страны.

42-летний тренер должен определиться со своим будущим в начале следующей недели.

  • Николич с мая 2020-го по октябрь 2021-го года возглавлял «Локомотив».
  • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
  • ЦСКА сейчас тренирует Алексей Березуцкий.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +1145

    fhnv 2 часа назад

    С Николичем бы у ЦСКА получилось бы

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