Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

Дюков: «Изменена мотивация тренеров со спортивного результата команд в пользу развития футболистов»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие утверждены изменения, касающиеся работы тренеров в России.

«Изменена мотивация тренеров со спортивного результата команд в пользу развития футболистов.

Внедрена компенсация за подготовку за первый профессиональный контракт игрока с клубом РПЛ. 50% от суммы компенсации направляется тренерам, подготовившим футболистов, способных сыграть на профессиональном уровне.

Также внедрена дополнительная компенсация за игроков, заявленных за клуб РПЛ. К 2025 году будет внедрена стимулирующая выплата тренерам в зависимости от количества минут, проведeнных воспитанником во взрослом футболе», – сообщил Дюков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Сборная России продолжит выступать в форме adidas, несмотря на приостановку сотрудничества 1
Дюков – о словах Чеферина про нескорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Это неудачный перевод»
Дюков – об обещании «Рубину» ввести мораторий на вылет: «Мне ничего об этом не известно» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:52
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +14107

    NewLife 58 минут назад

    Забыл сказать, что РФС и Газпрому теперь будет по херу результат бомжей. Посмотрим))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +64758

    portero 1 час назад

    Хорош звиздеть о том что ты не можешь контролировать....

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11