Дюков: «Изменена мотивация тренеров со спортивного результата команд в пользу развития футболистов»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие утверждены изменения, касающиеся работы тренеров в России.

«Изменена мотивация тренеров со спортивного результата команд в пользу развития футболистов.

Внедрена компенсация за подготовку за первый профессиональный контракт игрока с клубом РПЛ. 50% от суммы компенсации направляется тренерам, подготовившим футболистов, способных сыграть на профессиональном уровне.

Также внедрена дополнительная компенсация за игроков, заявленных за клуб РПЛ. К 2025 году будет внедрена стимулирующая выплата тренерам в зависимости от количества минут, проведeнных воспитанником во взрослом футболе», – сообщил Дюков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?