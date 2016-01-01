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Дюков: «Ждем рассмотрения нашей апелляции в CAS и решения по существу в июне»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о сроках рассмотрения российской апелляции на отстранение от международных турниров.

«Пока ситуация остается сложной. С одной стороны, прояснился формат еврокубков с сезона-2024/25 и календарь сборных. Еще недавно обсуждалась идея проводить чемпионат мира раз в два года, но от идеи отказались.

С другой, возникла неопределенность для России – клубы РПЛ отстранили от еврокубков. Мы категорически не согласны с решением, подали апелляцию в CAS, ждем рассмотрения и решения по существу в июне.

Данные решения оказали серьезное влияние на отечественный футбол. Какие шаги мы принимаем: нам важно обеспечить программы развития, для этого мы ведем работу с российскими партнерами, а также инициировали процедуру согласования программ поддержки футбола с правительством, они могут быть приняты в ближайшие время.

Если апелляция в CAS не будет удовлетворена, то мы внесем изменение в календарь, чтобы дать клубам и игрокам возможность восполнить игровую практику и получить дополнительные доходы», – сказал Дюков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 12:15
Комментарии5
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    Рейтинг: +64758

    portero 23 минуты назад

    идёт хойна какой нахер суд и апелляции....

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    Рейтинг: +24719

    vladimir-7 55 минут назад

    Ждуны РФС и РПЛ способны только ждать

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    Рейтинг: +13651

    Skull_Boy 3 часа назад

    Какие апелляции, если вас ОФИЦИАЛЬНО отстранили на сезон 22-23

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    Рейтинг: +15796

    житель СПб 3 часа назад

    Если Россия вносит деньги в эти международные организации - то, как минимум, клубы, по заслугам попавшие в еврокубки, должны от этих организаций получить денежную компенсацию.

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    Рейтинг: +56

    NET VOINE > житель СПб 3 часа назад

    «Спартак» получил от УЕФА более 9 миллионов за выступление в Лиге Европы
    26 мая
    https://bombardir.ru/news/655539-spartak-poluchil-ot-uefa-bolee-9-millionov-za-vystuplenie-v-lige-evropy-se

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