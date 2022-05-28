Дюков: «Ждем рассмотрения нашей апелляции в CAS и решения по существу в июне»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о сроках рассмотрения российской апелляции на отстранение от международных турниров.

«Пока ситуация остается сложной. С одной стороны, прояснился формат еврокубков с сезона-2024/25 и календарь сборных. Еще недавно обсуждалась идея проводить чемпионат мира раз в два года, но от идеи отказались.

С другой, возникла неопределенность для России – клубы РПЛ отстранили от еврокубков. Мы категорически не согласны с решением, подали апелляцию в CAS, ждем рассмотрения и решения по существу в июне.

Данные решения оказали серьезное влияние на отечественный футбол. Какие шаги мы принимаем: нам важно обеспечить программы развития, для этого мы ведем работу с российскими партнерами, а также инициировали процедуру согласования программ поддержки футбола с правительством, они могут быть приняты в ближайшие время.

Если апелляция в CAS не будет удовлетворена, то мы внесем изменение в календарь, чтобы дать клубам и игрокам возможность восполнить игровую практику и получить дополнительные доходы», – сказал Дюков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?