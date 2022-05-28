Гендиректор «Зенита» Медведев: «Кравцов будет работать с командой на сборе, Прохина можем выкупить»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о перспективах в команде воспитанников Кирилла Кравцова и Данилы Прохина.

«Кравцов очень хорошо себя показал. Он будет работать на сборе с «Зенитом». В этом году сбор будет здесь, в Санкт-Петербурге.

У нас есть возможность выкупить Прохина. Будем обсуждать эту тему позднее.

Плюс есть новый лимит, который усилит конкуренцию не только между иностранцами, но и между иностранцами и россиянами, между самими российскими футболистами.

Только конкуренция может привести к выходу на пик игры, к выступлениям в профессиональном клубе», – сказал Медведев.

Кравцов с февраля выступал на правах аренды за «Нижний Новгород».

Трансфер Прохина принадлежит «Ростову», но минувший сезон он провел в «Сочи».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?