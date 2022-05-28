«Барселона» близка к продлению контракта с 39-летним Алвесом по схеме «0,5+0,5»

Переговоры между «Барселоной» и защитником Дани Алвесом о новом соглашении находятся на продвинутой стадии.

Стороны близки к продлению контракта до конца 2022 года, также в договоре будет опция пролонгации еще на шесть месяцев.

Цель 39-летнего бразильца – сыграть на ЧМ-2022, поэтому он хочет как минимум до чемпионата мира выступать на топ-уровне.

Алвес вернулся в «Барсу» прошлой осенью.

Он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?