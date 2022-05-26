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«Барселона» близка к продлению контракта с 39-летним Алвесом по схеме «0,5+0,5»

Переговоры между «Барселоной» и защитником Дани Алвесом о новом соглашении находятся на продвинутой стадии.

Стороны близки к продлению контракта до конца 2022 года, также в договоре будет опция пролонгации еще на шесть месяцев.

Цель 39-летнего бразильца – сыграть на ЧМ-2022, поэтому он хочет как минимум до чемпионата мира выступать на топ-уровне.

  • Алвес вернулся в «Барсу» прошлой осенью.
  • Он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: UOL Esporte

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2022

    ItalianFootball 1 час назад

    Пол-литра + еще так же, да под шашлычок, норм старичок отдыхает)

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