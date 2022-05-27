Игнатов должен своему бывшему агенту 9+ миллионов рублей

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов проиграл юридический спор своему бывшему агенту Александру Маньякову. Теперь игрок должен последнему более 9 миллионов рублей.

«Ужасы нашего двора.

Во вторник юридическая компания SILA объявила о победе в деле агента Маньякова против футболиста «Спартака» Игнатова. Напомню, что Миша разорвал договор с аккредитованным посредником в одностороннем порядке и подписал контракт с на тот момент черным агентом Теренковым.

Палата по разрешению споров частично удовлетворила претензию Маньяка и подтвердила, что игрок не имел права расторгать соглашение. Однако снизила сумму штрафа с 3 миллионов рублей – до 180 тысяч деревянных. Александр остался недоволен и переформатировал свою предъяву, потребовав возместить убытки.

Причина в том, что Игнатов заключил новый контракт со «Спартаком» и стал зарабатывать значительно больше. 20 мая РФС полностью признал правоту агента. В итоге Игнатов попал не на 3, как было в изначальном иске – а более чем на 9 миллионов рублей. Вот что значит не исполнять свои обязательства и работать с липовыми посредниками», – написал источник.

22-летний Игнатов до «Спартака» был в системе ЦСКА.

Игрок стоит 1,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне РПЛ Игнатов провел 24 матча, сделал 3 ассиста.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?