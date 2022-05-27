Арбитры РПЛ за сезон допустили 87 ключевых ошибок («СЭ»)

Эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров подсчитал ошибки арбитров РПЛ в ключевых эпизодах в прошлом сезоне. Их оказалось 87 (без учета ошибок судей в поле, исправленных благодаря VAR) в 240 матчах.
Лидерами среди выгодополучателей от этих ошибок оказались:
- «Локомотив» (12 ошибок в пользу и 5 – против);
- «Зенит» (9 и 6);
- «Спартак» (8 и 6).
В прошлом сезоне таких ошибок было насчитано 54 в 238 сыгранных встречах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Спорт-Экспресс»