Арбитры РПЛ за сезон допустили 87 ключевых ошибок («СЭ»)

Эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров подсчитал ошибки арбитров РПЛ в ключевых эпизодах в прошлом сезоне. Их оказалось 87 (без учета ошибок судей в поле, исправленных благодаря VAR) в 240 матчах.

Лидерами среди выгодополучателей от этих ошибок оказались:

«Локомотив» (12 ошибок в пользу и 5 – против);

«Зенит» (9 и 6);

«Спартак» (8 и 6).

В прошлом сезоне таких ошибок было насчитано 54 в 238 сыгранных встречах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?