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Арбитры РПЛ за сезон допустили 87 ключевых ошибок («СЭ»)

Эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров подсчитал ошибки арбитров РПЛ в ключевых эпизодах в прошлом сезоне. Их оказалось 87 (без учета ошибок судей в поле, исправленных благодаря VAR) в 240 матчах.

Лидерами среди выгодополучателей от этих ошибок оказались:

В прошлом сезоне таких ошибок было насчитано 54 в 238 сыгранных встречах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 20:17
Комментарии2
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    Рейтинг: +22771

    JTherry 25 минут назад

    87 ключевых ошибок... за 85 миллионов, почти по лимону за ошибку...

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    Рейтинг: +22813

    DOCTOR PENALTY 48 минут назад

    Эх..., немного до сенчури не хватило. В следующем сезоне точно сделают.)

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